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ВСУ уничтожили штурмовую группу оккупантов на Марьинском направлении

  • 16.07.2023, 19:30
  • 1,946
ВСУ уничтожили штурмовую группу оккупантов на Марьинском направлении

Видеофакт.

На Марьинском направлении благодаря удачному взаимодействию украинских частей была ликвидирована штурмовая группа врага, пишет liga.net.

Видео с дрона наблюдения показала Полтавская отдельная бригада ТРО ВСУ.   

В видео, которое озаглавлено «Последняя сигарета российского оккупанта на нашей земле», показана ликвидация штурмовой группы российских оккупантов на Марьинском направлении. Отмечается, что это стало возможным благодаря удачному взаимодействию аэроразведки Полтавской отдельной бригады ТРО ВСУ, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 55-й отдельной артиллерийской бригады «Запорожская Сечь».

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