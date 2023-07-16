Американский эксперт объяснил, как кассетные боеприпасы остановят оккупантов 2 16.07.2023, 20:16

2,890

Поставка этих боеприпасов Украине является беспроигрышной.

Кассетные боеприпасы помогут ускорить темп украинского контрнаступления, сохранив тысячи жизней, несмотря на споры о целесообразности их снабжения.

Такое мнение высказал специальным представитель по контролю над вооружениями времен президентства Трампа, экс-помощник генерального секретаря НАТО при президенте Джордже Буше, старший научный сотрудник Института Гудзона Маршалл Биллингсли в статье для Daily Mail.

Эксперт отметил, что после месяцев колебаний президент Джо Байден наконец одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов. Похоже, он понимал, что это решение вызовет острую критику. Его критиковали не только политики, но и СМИ.

«Это не то оружие, которое должна распространять нация, имеющая власть и влияние, как Соединенные Штаты», — писала New York Times. Впрочем, Биллингсли считает критику бредом.

«Без сомнения, кассетные боеприпасы США, также называемые «усовершенствованые обычные боеприпасы двойного назначения» (DPICM), являются смертоносным оружием. Эти артиллерийские снаряды рассеивают примерно 88 бомб, каждая из которых предназначена для взрыва над землей, распространяя «стальной дождь» осколков на широкую территорию. Но очень малая часть этих суббоеприпасов может не сдетонировать. Эти суббоеприпасы могут годами лежать, как бомбы замедленного действия, угрожая взорваться под шиной ничего не подозревающего водителя или под ногой ребенка. Это ужасная возможность. Однако будущий риск нельзя рассматривать отдельно от того факта, что украинцы борются за свою жизнь прямо сейчас», - пишет эксперт.

Одна из причин решения о поставках кассетных боеприпасов заключается в том, что украинское контрнаступление не продвигается так быстро, как ожидалось. Страна исчерпывает свой самый большой ресурс - ее людей, которые почти полтора года страдают от неспровоцированной и безжалостной войны России.

Без кассетных боеприпасов Украина была вынуждена тратить жизни и стрелять большим количеством своих артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, которые заканчиваются. А Соединенные Штаты и союзники пока не имеют промышленной базы, чтобы удовлетворить украинский спрос на эти снаряды. Вместо этого в США накоплено миллионы DPICM.

«Это оружие является высокоэффективным для очистки траншей и вкопанных позиций, которые являются тем самым типом укреплений, которые россияне используют, чтобы остановить продвижение украинцев», - пишет эксперт.

Он добавил, что Байден полагается на правильность решения украинского правительства относительно типов вооружений, которые необходимы армии для защиты гражданского населения и деоккупации земель. Однако все это не помешало главным генералам и сторонникам разоружения кричать о гуманитарных последствиях его решения.

«Опять же, они игнорируют неподдельные факты. Украина уже сталкивается с большой проблемой неразорвавшихся боеприпасов. Россия применяет собственные кассетные боеприпасы, которые имеют коэффициент «неисправности» до 40%, по всей Украине. В сети распространяются фотографии железной горы из тысяч российских снарядов за пределами города Харькова. Кроме того, Россия устанавливает мины и мины-ловушки, чтобы убивать фермеров и других мирных жителей, а также воинов Вооруженных сил Украины», - пишет эксперт.

Аналитик предположил, что американские DPICM, которые имеют коэффициент «неисправности» ниже 2,35%, не будут влиять значительно на общую карту гуманитарной катастрофы. В конце концов, никаких юридических препятствий для решения Байдена нет.

«Ни Соединенные Штаты, ни Украина, ни любой из наших союзников по НАТО, граничащих с Россией (кроме Литвы), не присоединились к Конвенции о кассетных боеприпасах, которая вступила в силу в 2010 году. Также не присоединились многие страны Азии, включая Тайвань, Южную Корею, Индию и Вьетнам. Условия этого доброжелательного договора ставили под угрозу опасность наших военных, наших союзников или Украины в случае российского (или, для Тайваня, китайского) вторжения», - отметил Биллингсли.

Обоснование США было простым: DPICM был разработан с учетом советской пехотной тактики «человеческой волны». И это именно то, что происходит сегодня. Россия бросает в мясорубку тысячи и тысячи людей, не беспокоясь об их жизни.

«Поставка этих боеприпасов Украине является беспроигрышной. Если это специально созданное оружие приведет войну к более быстрому завершению, оно того стоит. Это решение компенсирует угрожающий дефицит артиллерии и выигрывает время для нашей оборонной промышленности для увеличения производства 155-мм снарядов», - отметил эксперт.

По его словам, США все равно собирались «демилитаризовать» или уничтожить эти боеприпасы. Предоставление их Украине экономит американским налогоплательщикам десятки, а то и сотни миллионов долларов.

«Президент Зеленский хорошо знает, как писал китайский военный стратег и философ Сунь Цзы: «Никогда не было длительной войны, от которой бы страна выиграла». Настало время непослушным наблюдателям за этой войной признать то же самое», - подытожил Биллингсли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».