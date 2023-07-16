Белорусских теннисистов призвали не заявляться на турнир в Польше 2 16.07.2023, 20:49

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Из-за войны в Украине.

Организаторы турнира серии Challenger в польской деревне Козерки попросили теннисистов из Беларуси и России не участвовать в соревнования из-за войны в Украине, пишет «Зеркало».

«Учитывая ситуацию в Украине и вооруженную агрессию России против этой страны, просьба не подавать заявки на участие в турнире LOTTO KOZERKI OPEN ATP Challenger 100 игроков, представляющих такие страны, как Россия и Беларусь. Игроки, представляющие Россию и Беларусь, не будут допущены на турнир и в комплекс „Козерки“. Мы не гарантируем этим людям места в Академии», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство спорта и туризма Польши заявило, что не имеет правовых инструментов по влиянию на допуск россиян и белорусов на турниры в стране.

Турнир Challenger 100 пройдет с 14 по 19 августа. Это вторичный профессиональный турнир по теннису, организованный Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP).

В начале марта 2022 года Международная теннисная федерация (ITF) приостановила членство федераций тенниса Беларуси и России и отменила турниры в этих странах, а позже исключила сборные из состава участников командных соревнований — Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) допустили российских и белорусских теннисистов к участию в турнирах под своими эгидами в нейтральном статусе.

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