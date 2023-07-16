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Таксист в танке

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 16.07.2023, 21:11
  • 3,798
Таксист в танке

Броненадежды Кремля тают на глазах.

Компания «Тесла» начала серийное производство пикапа Cybertruck с футуристическим дизайном. Это в Америке. Народ в восторге.

В России же великий геополитик тоже хвастался передовым достижением. Человек, в речи которого буквально никогда не бывает слова правды, сообщил, что есть, оказывается танк Т-90 «Прорыв»: «Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения».

Послушайте, люди, вам эта железка нужна?

От державного таксиста веет чем-то отвратительно-далеким, железным, что противно жизни и будущему нашей страны. «Механизируем оборону. Борьба против танков. Дискуссия о танках в германской печати. Мотор - большая надежда. Танковая проблема. Броненадежды». Это не из современности, как можно подумать, а из далеких и подлых сталинских времён – из одного советского сборника 1938 года.

Державный таксист, подсаженный Ельциным в машину «Россия», четверть века вёз и доставил страну в ужасные времена, пересадив её по дороге в танк.

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