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В Беларуси заметно вырос реестр пустующих домов

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  • 16.07.2023, 21:23
  • 1,410
В Беларуси заметно вырос реестр пустующих домов

За полгода перечень увеличился в 10 раз.

В Едином реестре пустующих домов сейчас хранится информация о более чем 10 тыс. строений. Такие данные приводит Государственный комитет по имуществу.

Реестр был создан в начале 2023 года. Тогда в нем была информация о 1200 пустующих зданиях. «В настоящее время в нем содержится информация о более чем 10 тысячах домов», — рассказали в Госкомимуществе. Собственников некоторых ищут, другие просто пустуют, иные уже готовы к продаже.

Доступ к реестру — открытый и бесплатный. Любой желающий может найти и посмотреть характеристики того или иного дома, а также в режиме онлайн увидеть его местоположение, узнать о состоянии и времени строительства.

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