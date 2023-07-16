В Беларуси заметно вырос реестр пустующих домов 1 16.07.2023, 21:23

1,410

За полгода перечень увеличился в 10 раз.

В Едином реестре пустующих домов сейчас хранится информация о более чем 10 тыс. строений. Такие данные приводит Государственный комитет по имуществу.

Реестр был создан в начале 2023 года. Тогда в нем была информация о 1200 пустующих зданиях. «В настоящее время в нем содержится информация о более чем 10 тысячах домов», — рассказали в Госкомимуществе. Собственников некоторых ищут, другие просто пустуют, иные уже готовы к продаже.

Доступ к реестру — открытый и бесплатный. Любой желающий может найти и посмотреть характеристики того или иного дома, а также в режиме онлайн увидеть его местоположение, узнать о состоянии и времени строительства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».