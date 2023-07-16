Пионтковский: Путин приползет на коленях и объявит, что продолжает «зерновое соглашение» 16.07.2023, 22:13

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Это будет еще одно публичное унижение российского президента.

Российский оппозиционный политолог Андрей Пионтковский считает, что у России не осталось выбора, кроме как продолжить участие в «зерновом соглашении».

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Еспресо».

«Пленные военные украинские командиры из «Азовстали» вернулись домой из Турции. Россия топнула ножкой: заявила, что выходит из «зернового соглашения». Но, на мой взгляд, самое мощное заявление Эрдогана заключается в том, что на пресс-конференции с Зеленским эти два лидера сообщили, что они не могут оставить без хлеба африканские народы, страдающие от голода, и они будут продолжать», - пояснил Пионтковский.

Политолог убежден, что скоро в РФ сообщат о продолжении участия в «зерновом соглашении».

«Если Россия не хочет – это ее дело, пусть сама африканцам объясняет, а Турция и Украина будут продолжать транспортировать украинское зерно в Африку. И если нужно, то для этого обеспечения будут использовать военно-морские силы Турции. Я предсказываю: Москва на коленях приползет 17 июля и сообщит, что она продолжает участие в «зерновом соглашении». Это будет еще одно публичное унижение Путина», - добавил он.

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