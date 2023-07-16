«Если видят, что клиент не разбирается в этой теме, могут и 100 долларов содрать» 16.07.2023, 22:21

Польский брокер прокомментировал ситуацию с покупкой страховки на авто на границе.

После публикации статьи о пограничном страховании автомобилей в редакцию Av.by обратился человек, работающий в одной из ассистанских компаний Польши, с предложением прояснить некоторые нюансы этого щекотливого вопроса.

Какие письма, регулирующие выписку полисов для нерезидентов страны, месяц назад получили страховые агенты в Польше? Как белорусу оформить страховку при пересечении границы и сколько она будет стоить? Кто такие «толкалы» и какие суммы они берут за свои услуги на границе? Как самостоятельно проверить страховой полис на подлинность и не попасться на удочку мошенников? Обо всём этом читайте в материале.

— Обязательное страхование авто в Польше является аналогом привычного жителям СНГ ОСАГО, — объясняет Павел (имя изменено по просьбе героя). — Его особенность — защита пострадавшего в ДТП по вине владельца полиса. Любой автомобиль, находящийся на территории Польши, должен иметь такую страховку. Для автотранспорта, зарегистрированного за пределами РП, действует специальный полис ОС Graniczna. На сегодня для белорусов европейское пограничное страхование — единственный вариант при выезде в страны ЕС, ведь членство Беларуси в системе «Зелёная карта» приостановлено.

— Такая страховка действует только на территории Польши?

— Нет, она действительна во всех странах Евросоюза.

— Как же белорусу оформить ОС Graniczna перед выездом за границу?

— Легально сделать это сейчас можно лично только в павильоне на границе или у представителей любой страховой компании в Польше. Дело в том, что около месяца назад все страховые агенты получили письма, в которых было указано: оформлять договоры пограничного страхования разрешается лишь на авто, находящиеся на территории РП, и только по оригиналам документов.

— Но люди жалуются, что без страховки польские пограничники разворачивают на мосту, не давая возможности доехать до павильона в Тересполе и оформить страховку. Как же быть?

— Конечно, путешественники как-то выкручиваются, у кого-то, возможно, есть знакомые страховые агенты в Польше, которые на свой страх и риск оформляют полисы без нахождения авто на территории РП, зачастую по копиям документов. Наверное, это до поры до времени, ведь за нарушение требований надзорный орган может лишить агента печати, и такие случаи уже были! Кроме того, в связи с распространением подобного дистанционного оформления страховок в этой нише сейчас наблюдается всплеск мошенничества.

— Как работают мошенники?

— Страховки, которые люди оформляют удалённо через посредников, обычно присылают заказчику в формате pdf. Однако законодательством Польши передача персональных данных по электронной почте запрещена! Это возможно, но в таком случае пересылаемый файл должен быть под паролем. Конечно, никто из агентов не заморачивается насчёт ключей доступа. При пересылке незащищённый файл могут легко перехватить хакеры. Они делают в нём изменения и продают под видом оригинальных страховых полисов. Люди перечисляют им деньги, а потом оказывается, что страховки ненастоящие. Таких мошенников сейчас развелось очень много. Ещё создают аккаунты в мессенджерах и соцсетях. Залили туда фото, несколько липовых отзывов — можно приниматься за дело. «Оформим страховку, работаем по предоплате». Люди откликаются, перечисляют им деньги. А они так солидную сумму собрали и группу удалили, потом создают следующую и действуют по аналогии.

— И как же обезопасить себя от деятельности обманщиков?

— Сотрудничать только с проверенными страховыми компаниями и агентами. Никогда не покупать подозрительно дешёвые полисы.

— Стоит ли доверять людям, которые предлагают страховые услуги на границе?

— Сейчас мы, грубо говоря, откатились назад в 90-е. Ведь тогда в Беларуси тоже не было «Зелёной карты». Сегодня на границе активно работают «толкалы». Там всегда можно найти людей, которые за вознаграждение готовы решить ваш вопрос со страховкой. На границе они обычно постоянные, поэтому, думаю, шанс попасть на мошенников минимальный. Но нужно понимать, что все эти способы оформления документов через посредников в любом случае, скажем так, полузаконные.

— Сколько берут «толкалы» за свои услуги?

— Обычно 5—10 евро. Но если видят, что клиент из другого региона — например, редко пересекает границу и не разбирается в этой теме, могут и 100 долларов содрать. И человек заплатит, потому что расценок он не знает, да и вариантов других нет, ведь без страховки в Польшу не пропустят.

— Как проверить страховой полис на подлинность? Возможно, есть какие-то стандарты того, как он должен выглядеть, какую информацию содержать?

— Никаких стандартов нет. В таких сделках используется наиболее распространённый вид закрепления прав и обязанностей сторон — простая письменная форма. И у каждой страховой компании она своя. Самостоятельно наличие действительного полиса страхователь может проверить в единой базе. Это можно сделать по регистрационному номеру транспортного средства или по VIN-номеру на сайте страхового гарантийного фонда www.ufg.pl.

— Страховой полис появляется в базе стразу после заключения договора?

— Если страховка действительна с текущего дня, то да. Если же она оформлена задним числом, то в базе полис появится только в тот день, когда начнёт действовать.

— Можно ли оформить договор европейского пограничного страхования в выходные и праздничные дни в Польше?

— Страховые фирмы в выходные и праздничные дни закрыты. Кроме того, брокерам и ассистанским компаниям запрещено выписывать полисы во внерабочее время. График у них обычно с 8 до 20 часов. Но агенты могут работать и во время уик-энда. Действующая страховка, оформленная на выходных, также должна сразу появиться в базе, ведь обновляется система постоянно вне зависимости от дня недели.

— Сколько стоит полис пограничного страхования?

— От 30 евро в месяц. В Польше нет фиксированных ставок. У каждой страховой компании свои тарифы, и их ставки могут различаться в разы! В павильоне на границе, к примеру, страхование будет стоить немного дороже. Я всегда говорю: перед оформлением страхового полиса целесообразно сравнить предложения разных поставщиков с помощью калькулятора страхования авто и выбрать лучшее.

— Может ли белорус получить скидку на страхование авто в Польше?

— Да, немногие знают, что в Польше, как и в РБ, им могут предоставить льготы при оформлении страховых полисов. Белорусские автомобилисты часто игнорируют свою историю страхования авто вне пределов РП, и это большая ошибка. Ведь многие польские компании могут учесть имеющийся заграничный стаж вождения, безаварийную езду, другие параметры и сделать внушительную скидку на страховку.

— Не возникает ли у белорусов проблем при получении возмещения в случае ДТП в Польше?

— При наличии правильно оформленных документов действующего страхования никаких проблем с этим появиться не должно. Человеку нужно обратиться в страховую компанию, заключить договор и ждать страховых выплат.

— Какой штраф грозит автомобилисту в Польше за отсутствие страховки?

— От 1 400 евро в зависимости от того, сколько дней прошло с момента окончания действия предыдущего страхового полиса.

— Информируют ли страховые агенты клиентов о том, что срок действия их документа истекает?

— Некоторые агенты делают это посредством имейла. Но чаще всего такие напоминания никто не рассылает. Надёжнее будет следить за сроком страховки самостоятельно и вовремя его продлевать, ведь штрафы за подобное нарушение в Польше, действительно, огромные.

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