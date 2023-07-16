Военный эксперт: Бронетехника россиян уничтожается быстрее, чем они ее восстанавливают 16.07.2023, 22:58

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Москва не закрывает «дыры» даже в действующих частях.

Силам обороны Украины нужно провести контрнаступление до того, как в России смогут провести еще одну массовую мобилизацию.

Об этом рассказал военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий в интервью «Новинарне».

— Идет именно война на истощение. Одно из наших немногочисленных преимуществ — это преимущество по личному составу. Вот людей у нас сейчас больше, и мы пытаемся этим воспользоваться. Также мы пытаемся воспользоваться тем, что бронетехника россиян уничтожается быстрее, чем они ее восстанавливают, — сказал он.

По мнению аналитика, одной из причин, почему Украина наступает сейчас, является мобилизационные возможности России.

По его словам, РФ может мобилизовать миллионы людей, но вопрос во времени. Сейчас пропускная способность РФ в спокойном режиме военного времени — 20 тыс. человек в месяц. Это существенно меньше, чем месячные потери оккупантов убитыми и ранеными на поле боя. Следовательно, при таком темпе, как сейчас, Москва даже не закрывает «дыры» в действующих частях.

В то же время осенью Россия может провести еще одну массовую мобилизацию, что позволит отправить на войну не менее 200 тыс. новобранцев.

— Прошлая осенняя мобилизация минимум на год затянула войну. Соответственно наша задача — добиться максимум до того, как россияне смогут провести еще одну, — отметил Дикий.

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