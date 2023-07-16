Вооруженные силы Украины уничтожили еще троих росийских офицеров
- 16.07.2023, 23:34
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Двух полковников и капитана.
За сутки стало известно о ликвидации в Украине как минимум трех российских офицеров. Их имена назвал Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий «Штирлиц» Штефан.
Утром, 16 июля, он сообщил, что 200-ми стали:
— полковник Евгений Тихно из 1-ой мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты;
— капитан Дмитрий Луценко.
Накануне вечером Штефан сообщил, что 4 июня ВСУ окончательно демобилизировали командира 96-ой отдельной разведывательной бригады (Нижний Новгород) полковника Максим Харламов.