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Вооруженные силы Украины уничтожили еще троих росийских офицеров

  • 16.07.2023, 23:34
  • 2,142
Вооруженные силы Украины уничтожили еще троих росийских офицеров

Двух полковников и капитана.

За сутки стало известно о ликвидации в Украине как минимум трех российских офицеров. Их имена назвал Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий «Штирлиц» Штефан.

Утром, 16 июля, он сообщил, что 200-ми стали:

— полковник Евгений Тихно из 1-ой мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты; 

— капитан Дмитрий Луценко.

Накануне вечером Штефан сообщил, что 4 июня ВСУ окончательно демобилизировали командира 96-ой отдельной разведывательной бригады (Нижний Новгород) полковника Максим Харламов.

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