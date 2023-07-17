Гиркин и Симоньян обозначили раскол в военном руководстве РФ Алексей Лушников

17.07.2023, 2:58

Мятеж Попова не удастся провернуть назад.

Сценарий победы Украины за номером «2» всерьез можно обсуждать после демарша уволенного командующего 58-й росийской армии Попова. Его полки действуют на запорожском направлении, где ВСУ должны прорвать фронт и выйти к Азовскому морю.

Стрелков-Гиркин и Симоньян своими постами обозначили раскол в военном руководстве РФ, грозящий самыми плачевными последствиями для Кремля. Симоньян обвинила депутата Гурулева в провоцировании скандала - мол, аудиозапись предназначалась лишь для солдат и нельзя ее было публиковать открыто, подыгрывая Киеву.

Стрелков-Гиркин делает еще и выводы: «дальше, как справедливо отмечают многие комментаторы - только мятежи и неконтролируемый распад армии. А до этого- на самом-то деле - «рукой подать». От нового «похода на Москву» в исполнении регулярной армии нас отделяет только новое крупное военное поражение».

У Залужного открылось окно возможностей: возвращение завоеванного Пригожиным ценой десятков тысяч трупов Бахмута непременно станет спусковым крючком для мятежа и развала российской армии. Бахмут не важен с военно-стратегической точки зрения, но крайне важен с политической. За его возвращением последуют события, похожие на те, что предшествовали ленинскому «брестскому миру». Позорная капитуляция Москвы тогда была обусловлена внутренними причинами - масштабным кризисом государственности.

Если Киев хочет победы малой кровью, то вместо лобовых атак в Запорожье обязательно перейдет к действиям, наносящим удар по военно-политической верхушке РФ, балансирующей сейчас у края пропасти. Мятеж Попова не удастся «провернуть назад» - только купировать, сдав Шойгу и Герасимова. Путин не пойдет на это, поэтому Бахмут можно считать той самой кащеевой иглой.

Кстати, ситуация с Поповым всячески подхвачена Турчиком. Всецело поддержавшего последнего и резко осудив Гурулева за слив информации из закрытого чата.

Алексей Лушников, Telegram

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