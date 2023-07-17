Белый дом: Украина станет членом НАТО
- 17.07.2023, 5:46
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Запад будет поддерживать Украину, пока это будет необходимо.
Украина станет членом НАТО после победы в войне с РФ и «это не подлежит обсуждению». Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает CBS News.
Он добавил, что Запад пытается задавить Россию своими санкциями и ослабить способность РФ производить передовые технологии.
«Поэтому я думаю, что в конечном итоге, если Россия решит продолжать участвовать в этой войне, это будет стоить ей очень дорого. А Украина будет продолжать добиваться успехов на поле боя», - сказал Салливан.
В Белом доме обещают продолжать поддерживать Украину все время, пока будет необходимо. В конечном итоге это приблизит вступление Украины в Альянс.
«Мы очень просто сказали в НАТО, что будущее Украины - в НАТО. Мы это имели в виду. Это не подлежит обсуждению. Это то, что теперь обязались делать все 31 союзник», - добавил Салливан.