Как изменится курс доллара за неделю 2 17.07.2023, 7:47

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Прогноз финансовых аналитиков.

Начинающаяся неделя относительно спокойная на финансовые новости. В среду, 19 июля в 12:00 по минскому времени выйдут данные по инфляции в еврозоне по итогам июня, которые при снижении основных показателей базовой инфляции и индекса потребительских цен могут поддержать роста евро против доллара США, пишет myfin.by.

В остальном, на фоне ожидания итогов заседания ФРС на следующей неделе евро может минимально расти к отметке в EUR/USD 1,1300-1,1350. Именно на эту цель пары мы указывали около двух недель назад и наш прогноз на пути к реализации.

На белорусском рынке курс доллара может уйти чуть ниже USD/BYN 3,0000, но существенное смягчение курса доллара маловероятно. Особенно, если на московских торгах курс доллара будет колебаться около 90,00 рублей. Курс российского рубля на белорусских торгах вероятнее всего минимально будет расти до RUB/BYN 3,3500-3,3700 за 100 российских рублей.

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