Минчанка заснула на карнизе 24-го этажа 9 17.07.2023, 8:13

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Соседи вызвали спасателей.

В жилищном комплексе «Минск-Мир» девушка заснула на подоконнике 24 этажа.

Спасателей вызвали очевидцы – женщина в ярких розовых шортах была хорошо заметна из окон соседних домов.

Работник МЧС в полной экипировке вышел на балкон, перелез через перила и помог ей забраться в открытое окно обратно в квартиру.

Пресс-служба МЧС сообщает, что на земле также разворачивали куб жизни.

Как выяснилось, женщине 30 лет. Остальные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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