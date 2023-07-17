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Минчанка заснула на карнизе 24-го этажа

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  • 17.07.2023, 8:13
  • 10,182
Минчанка заснула на карнизе 24-го этажа

Соседи вызвали спасателей.

В жилищном комплексе «Минск-Мир» девушка заснула на подоконнике 24 этажа.

Спасателей вызвали очевидцы – женщина в ярких розовых шортах была хорошо заметна из окон соседних домов.

Работник МЧС в полной экипировке вышел на балкон, перелез через перила и помог ей забраться в открытое окно обратно в квартиру.

Пресс-служба МЧС сообщает, что на земле также разворачивали куб жизни.

Как выяснилось, женщине 30 лет. Остальные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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