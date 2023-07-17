«Чем крепче мужчина, тем выше вероятность, что он упадет в обморок» 9 17.07.2023, 8:25

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иллюстративное фото

Стоматолог рассказала, что ее раздражает в ее работе.

Героиня текста onliner.by более шести лет работала с детьми и с пенсионерами, днем и ночью, в частной клинике и в государственной поликлинике. За это время насмотрелось всякого — от прикладывания к больному зубу сала и разговоров с инструментами во рту до симулирования острой боли. В этом тексте зубной врач рассказала, что больше всего раздражает ее в работе.

Запах изо рта, перегар, чеснок

Это, пожалуй, самый бесячий пункт. Людям, покурившим перед приемом, я могла сказать, что в следующий раз при таком раскладе просто откажу в лечении. Мне очень неприятен запах сигарет. Сама я не курю и могу вытерпеть все что угодно, но только не это. Плюс это очень вредно для зубов и для здоровья в целом, хотя на результат (ту же пломбу) не влияет. Здесь речь в первую очередь о комфорте.

На остальное (еда, чеснок и запах изо рта) не обращаю внимания.

Когда пациент появляется на приеме с сильным запахом алкоголя, врачи вежливо просят перенести визит на другой день. Почему? Ну, во-первых, алкоголь может помешать действию анестезии. А во-вторых, употребление спиртных напитков снижает свертываемость крови, что может привести к проблемам с кровотечением. Кажется, это все довольно очевидно, правда? Но однажды мне пришлось вызвать милицию, чтобы «распрощаться» с одним таким пациентом.

Редко чистят зубы

Основная проблема не в том, что люди не чистят зубы, а в том, что они делают это неправильно. Видно, когда человек сделал это не так, и бой с налетом веду уже я. У меня на столе всегда стоят модель зубов и щетка, с помощью которых я тактично объясняю людям, как правильно чистить зубы. Это эффективнее, чем просто отругать или напугать. Причем, в отличие от запаха, налет реально может усугубить ситуацию в полости рта. Чем его больше, тем выше риск развития кариеса. А мы же все-таки врачи, нам нужно не просто поставить пломбу и заработать денег, а сделать так, чтобы у человека не возникали новые проблемы.

По поводу правильной чистки. Мне кажется, об этом говорилось из каждого утюга, но люди почему-то не спешат ломать свои привычки. Как их научили делать в детстве, так они и продолжают. Это реально большая проблема, с которой сталкивается каждый второй.

Некоторым пациентам бывает стыдно, когда указываешь на налет, но для меня в этом нет ничего унизительного. Не страшно незнание, главное, чтобы человек научился и понял, как делать правильно. Напоминать про чистку входит в протокол лечения. Мы должны обучать и мотивировать пациентов правильно ухаживать за зубами, так что не обижайтесь на стоматологов за это.

Если пациент обратился к нам с запущенным случаем, мы предложим ему гигиеническую чистку ультразвуком. Это не просто «развод на деньги», поскольку врачу необходимо визуально оценить состояние зубов и десен, а наличие сильного налета и зубного камня затрудняет этот процесс. Кроме того, неправильная очистка может повлечь риск инфицирования во время врачебных манипуляций.

Споры о вечном — о ценах

Мы стараемся называть цену сразу после осмотра. Самое интересное, что чем дороже клиника, тем меньше пациенты ворчат по поводу стоимости. «Ого, как дорого!» — эту фразу я слышала довольно часто, но люди не понимают, из чего складывается эта сумма. Одна установка может стоить как хорошая машина, не говоря уже о расходниках.

Чтобы как-то нивелировать этот момент, не нужно рассказывать о комфортных креслах и питьевой воде в коридоре — достаточно сделать фото «до» и «после», чтобы человек увидел, за что отдает такие деньги.

Еще есть странный стереотип, что в поликлиниках лечение будет дешевле. Но это не всегда так.

«Поставьте пломбу, и я пойду»

Людей, которые рассказывают, как мне работать, хватает. «Не сверлите», «Хочу без анестезии», «Поставьте пломбу, а я потом вернусь», «Не надо коронку, зуб сгниет» — все это я слышала, причем не раз. А когда объясняла, что так нельзя, что мы работаем по протоколам, за нарушение которых меня могут уволить, возникали конфликты. Некоторые так и говорят: «Поставьте пломбу, и я пойду». А там, возможно, надо нерв удалять или еще чего. Просто люди не хотят заморачиваться и жалеют деньги и время на зубы, пока они не болят. Затягивают, а потом платят в разы больше или вовсе лишаются зуба.

Некоторые приходят к нам после процедур самолечения: прикладывают к больному зубу, например, сало, лук, капусту или ковыряют иголкой или пинцетом. Еще люди почему-то думают, что, если положить таблетку на зуб, она сработает быстрее. Нет, ее нужно просто выпить.

В идеале ходить к стоматологу каждые полгода, даже если ничего не болит.

Симулируют

Когда я работала на приеме по острой боли в ночную смену, к нам часто приходили люди и симулировали боль из-за того, что днем им не хочется брать талончик к врачу. Но прикол в том, что у нас даже пломбировочного материала не было — только на временную пломбу. Так что за нормальным лечением им все равно приходилось идти в поликлинику.

Когда человек симулирует, это видно и легко проверяется. Плюс я могу постучать по соседнему зубу — если он вскакивает, высока вероятность, что никакой боли и нет.

«Думала, после родов сделаю»

Это заблуждение, что во время беременности нельзя ходить к дантисту. В первом и третьем триместрах можно проводить экстренные процедуры, а во втором — вылечить хоть весь рот, даже анестезию делают. Гораздо лучше пролечить зубы в это время, чем ждать родов, потом год сидеть дома с ребенком, запустить все что можно и со всем этим идти к нам.

Еще момент: некоторые женщины не лечат зубы перед беременностью и все считают, что именно беременность виновата в их проблемах: «Это после родов у меня все посыпалось». Ну конечно, и налет, который закрывает ползуба, тоже после появился? Есть адекватные пациенты, которые рожают двух-трех детей, но у них ничего не разваливается.

«Чем крепче мужчина, тем выше вероятность, что он упадет в обморок»

Клиенты бывают разные. Есть «трусишки», которых бросает в пот еще за несколько кварталов до клиники. Есть те, которые знают, как лечить зубы, лучше тебя. Другие настолько дотошные, что расскажут историю ротовой полости начиная с самого детства. Но бледнеют и боятся стоматологов больше всего мужчины. И чем они крепче и брутальнее, тем выше вероятность того, что упадут в обморок.

Общаться с такими приходится на языке детей: «Вот сейчас мы только намажем зуб вот такой штучкой, потом накапаем сонную водичку, никаких уколов не будет, все новые технологии». И на них это реально работает. Однозначно, женщины в кресле стоматолога держатся гораздо увереннее.

С детьми очень много моментов, но у меня ни к ним, ни к их родителям нет никаких вопросов. Больше претензий к другим стоматологам, которые до сих пор лечат зубы без анестезии, орут и пугают детей. Одно дело, когда к тебе привели ребенка, который никогда не посещал дантиста, и ты с ним устанавливаешь контакт и живешь в мире (слово «уколы» под запретом), другое — когда приводят запуганного мальца, всего в слезах и соплях. Вот тут и начинаются сложности — вплоть до того, что его продолжат лечить под наркозом.

Когда не приходят на прием

Иногда бывает так, что пациенты пропускают свои визиты без предупреждения. Мы, конечно же, понимаем, что у каждого могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Но все же, пожалуйста, предупреждайте. Это дело одной минуты, можно отказаться от визита даже через мессенджер или сайт. Ведь вместо вас на прием мог прийти другой человек с зубной болью, а теперь он вынужден ждать неделю.

Отказать в записи мы не можем, даже если один и тот же человек не пришел десять раз. Возможно, люди сразу записываются в несколько клиник и идут туда, где будет быстрее или дешевле. А может, зуб перестал болеть.

Когда работа завершена, бывают пациенты, которые спрашивают про все остальные зубы, обратят внимание на каждое пятнышко и трещинку, хотя изначально запроса такого не было. И вот, следующий пациент ждет, а этот все не уходит. Сказать, что время вышло, я не могу, мы обязаны проконсультировать.

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