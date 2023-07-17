«Азаренко скоро скажет, что фото с Лукашенко — это фотошоп» 4 17.07.2023, 8:33

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Виктория Азаренко

Поляки жестко прошлись по белорусской теннисистке из-за осторожных заявлений о войне.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко впервые подробно высказалась на тему боевых действий на Украине.

«Мне очень грустно и очень жаль всех невинных людей, которые страдают», - сказала Виктория. «Благодаря своему отцу я наполовину украинка. У меня много друзей на Украине, семья в Беларуси, я знаю многих людей в России. Когда я росла, никогда не чувствовал большой разницы между этими странами, кроме языка. Этот конфликт нас сильно разделил», - сказала Виктория.

Польские фанаты тенниса отреагировали на заявления белоруски по данному поводу, пишет sport.pl:

papaes:

- И в чем подробность ее высказывания?

tomasz.rze:

- Скоро Вика объявит, что никогда не встречалась с Лукашенко, а совместные фотографии с ним - фотошоп.

qast:

- Пустые слова и ничего конкретного. Азаренко всегда была в хороших отношениях с белорусской верхушкой. В том числе была и на правительственной вилле в Минске.

carlaxxx:

- Обычно всегда говорила прямо, а тут сглаживает углы.

qast:

- Думал, что она смелее.

caaxaas:

- Хитрая Азаренко. Хочет и британцам угодить, и своим.

aast:

- Какое-то пустое высказывание.

drvx:

- Уверен, что для нее Беларусь - это часть России.

azaaw:

- После каждого своего Большого шлема она прилетала к Лукашенко, чтобы отдать ему дань уважения и подарить ракетку, с которой выиграла финал. Этот усатый считает такие ракетки самыми ценными трофеями в своей спортивной коллекции.

rw1270:

- До чего же она изворотлива!

ffaad:

- Общие слова о жертвах и ноль упоминаний о преступниках.

gorrnas:

- Побоялась осудить фюреров.

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