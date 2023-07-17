Ученые рассказали, почему у коренных народов Новой Зеландии такой высокий рост 2 17.07.2023, 8:51

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Именно эта особенность позволила их предкам пересечь холодные местные воды и не замерзнуть.

Маори и другие аборигенные народы Новой Зеландии заметно выделяются среди обычных жителей Полинезии. Они в среднем намного выше и массивнее, и даже в геноме их обнаруживаются генетические варианты, которые способствуют развитию более крупного и тяжелого тела. Ученые из Университета штата Огайо показали, что именно такая особенность позволила их предкам колонизовать эти удаленные острова, преодолев суровые воды Тихого океана, пишет Naked science.

Острова Полинезии рассредоточены по всей центральной и южной части Тихого океана, образуя треугольник от Гавайев на севере до Острова Пасхи на востоке и Новой Зеландии на крайнем юго-западе. На большей части этого обширного пространства царит тропический климат, однако в окрестностях Новой Зеландии он становится куда более суровым. Это стало одной из причин, из-за которой здешние острова оказались последним участком суши, колонизированным людьми. Предки нынешних маори и других местных племен появились в Новой Зеландии только в XIV веке.

На фоне прочих племен Полинезии они действительно выделяются неожиданно крупными размерами тела. Средний вес мужчин в Новой Зеландии на 24 процента, а женщин на 31 процент больше, чем у коренных обитателей других островов, и сравнимы с показателями жителей Северной Европы. В своей новой работе Альваро Монтенегро (Alvaro Montenegro) и его коллеги показали, что именно эта особенность позволила им преодолеть суровые воды и освоить самые отдаленные острова, используя большие каноэ.

Ученые смоделировали плавание на таких лодках от острова Таити до Гавайев и Новой Зеландии — морские путешествия, которые, по современным оценкам, могли занимать 23-25 дней. При этом они учитывали климатические характеристики разных областей океана и особенности разных комплекций тела. Находясь постоянно у воды, невозможно полноценно использовать одежду для утепления. Поэтому поддержание нормальной температуры тела в таком плавании требовало расходов собственных запасов организма. И расчеты показали, что из-за куда более холодного климата «переезд» в Новую Зеландию был сопряжен с куда более серьезными затратами, чем до теплых Гавайев.

По оценкам Монтенегро и его коллег, на пути в Новую Зеландию требовалось каждый день расходовать на 965 килокалорий больше, чем к Гавайям. В результате за почти что месячное плавание люди «сжигали» дополнительно 2,7 килограмма жировых запасов (или шесть килограммов мышечной ткани). Эти затраты, конечно, были тем меньше, чем крупнее размеры тела, ведь его объем, удерживающий тепло, с ростом увеличивается быстрее, чем площадь поверхности, через которую идут потери.

Таким образом, тяжелое путешествие легче могли пережить лишь люди с достаточно массивным, крупным телом. Именно это могло способствовать отбору, и в Новую Зеландию прибыли «основатели», имевшие генетическую предрасположенность к такой конституции. Их влияние сохраняется до сих пор, и местные коренные жители по-прежнему заметно больше своих соседей. Напомним, что впоследствии эти бесстрашные мореходы побывали даже на суровых берегах Антарктиды.

Следует отметить, что работа предполагает сценарий колонизации Новой Зеландии, при котором полинезийцы в колонизационных каноэ были серьезно ограничены по количеству еды. Однако известно, что они брали пищу в дальние походы с запасом, а согласно преданиям маори, колонизационные плавания последовали после «разведывательных», то есть их участники понимали, на какое примерно время им надо рассчитывать запасы пищи.

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