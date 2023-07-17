«Это уже за красной линией или нет?» 8 17.07.2023, 9:05

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Россияне устроили истерику после взрывов на Крымском мосту.

Граждане РФ вновь заговорили о так называемых «красных линиях» и обвинили Кремль в попытке скрыть реальные причины и последствия взрывов. Истерику россияне устроили в пропагандистском Telergam-канале, обращает внимание «Обозреватель».

Россияне возмутились, что оккупационная администрация Крыма пытается скрыть масштабы разрушений и называет ситуацию «чрезвычайным происшествием».

Примечательно, что ровно год назад одиозный российский политик, экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае нападения на Крым Украину ждет «судный день».

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