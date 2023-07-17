Политзаключенного Григория Костусева лишили свиданий 17.07.2023, 9:19

1,018

ГРИГОРИЙ КОСТУСЕВ

ФОТО: RACYJA.COM

У него забрали черновик книги.

Председателя партии БНФ Григория Костусева лишили свиданий в колонии у агрогородка Доманово Ивацевичского района, известной как «Волчьи норы». Об этом сообщил его зять Дмитрий Антончик в «Фейсбуке».

«Сегодня Григорий Костусев звонил своей жене. Рассказал, что лишили свиданий, забрали личные записи. В том числе и черновик книги, которую писал Григорий. Также забрали записи, где были указаны адреса для переписки», – написал он.

Григорий Костусев был задержан в 2021 году и в сентябре прошлого года осужден на 10 лет лишения свободы по «делу о госперевороте».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».