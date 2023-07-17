Политзаключенного Григория Костусева лишили свиданий
- 17.07.2023, 9:19
- 1,018
У него забрали черновик книги.
Председателя партии БНФ Григория Костусева лишили свиданий в колонии у агрогородка Доманово Ивацевичского района, известной как «Волчьи норы». Об этом сообщил его зять Дмитрий Антончик в «Фейсбуке».
«Сегодня Григорий Костусев звонил своей жене. Рассказал, что лишили свиданий, забрали личные записи. В том числе и черновик книги, которую писал Григорий. Также забрали записи, где были указаны адреса для переписки», – написал он.
Григорий Костусев был задержан в 2021 году и в сентябре прошлого года осужден на 10 лет лишения свободы по «делу о госперевороте».