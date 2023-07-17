Белорусские вузы начали прием документов от абитуриентов 1 17.07.2023, 9:25

Подать документы в большинство вузов можно с 17 по 25 июля.

Высшие учебные заведения Беларуси 17 июля начинают прием документов от абитуриентов, сообщает БелТА.

Подать документы в большинство вузов на бюджет и платное отделение можно с 17 по 25 июля. На два дня дольше будут принимать документы на очной (дневной) форме по направлениям образования «сельское хозяйство», «ветеринария», «рыбное хозяйство» и «охрана труда» (за счет бюджетных средств и на платной основе) и по всем специальностям в Военной академии Беларуси и Институте пограничной службы, а также на военных факультетах и военном институте без права юридического лица в учреждениях высшего образования за счет бюджетных средств. У поступающих на заочную форму получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе примут документы с 15 ноября по 5 декабря.

Те, кто будет поступать в вуз на платную форму, не сдающие вступительные испытания, должны предоставить документы с 17 июля по 3 августа (Академия МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС), с 17 июля по 10 августа (очная (дневная) форма получения образования по сельскохозяйственным специальностям), с 15 ноября по 5 декабря (заочная форма в вузах сельхозпрофиля), а также с 17 июля по 9 августа (иные учреждения высшего образования).

Кроме того, с 17 по 19 июля подать документы должны выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности, и спортивно-педагогической направленности, поступающие на группу специальностей «физическая культура и спорт» и «подготовка педагогов в области физической культуры». Также это касается поступающих на специальности профилей образования «техника и технологии» и «естественные науки» после обучения в Национальном детском технопарке.

Вступительные испытания пройдут с 26 по 28 июля в Университете гражданской защиты МЧС, с 28 по 29 июля — на военном факультете Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, с 26 июля по 2 августа — в иных учреждениях высшего образования. Состоятся вступительные испытания также в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям с 28 июля по 2 августа и в заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля с 6 по 15 декабря.

По 30 июля пройдет зачисление бюджетников в Военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты МЧС, на военных факультетах вузов, по 4 августа — в иных государственных учреждениях высшего образования (кроме заочной формы получения образования в вузах сельхозпрофиля). Последними — по 20 декабря — зачислят бюджетников заочной формы получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля.

На платное отделение абитуриентов зачислят по 11 августа в вузы (кроме заочной формы получения образования по сельхозпрофилю), по 20 декабря — в заочной форме получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля.

Всего в учреждения высшего образования в этом году планируется принять 52,2 тысячи абитуриентов, из них на обучение за счет средств бюджета — 28,4 тысячи человек.

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