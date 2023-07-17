The WSJ: Нанесен удар по ключевому символу Путина 17.07.2023, 9:36

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Фото: Getty Images

У оккупационной армии могут начаться логистические проблемы.

Ночная атака на Крымский мост, предположительно совершенная Украиной, нанесла ущерб ключевому символу правления Путина и ограничила логистику России на юге Украины, пишет издание The Wall Street journal.

Киев не заявил напрямую о причастности к инциденту, но пресс-секретарь ГУР Украины заявил, что разрушения создадут трудности для российских войск, и процитировал руководителя главного управления разведки Кирилл Буданов, что «Крымский мост – конструкция излишняя».

Ряд украинских СМИ пишут, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это якобы спецоперация Службы безопасности Украины и Военно-морского флота страны.

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