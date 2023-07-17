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Какие налоги в 2023 году белорусы заплатят в размере 50%?

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  • 17.07.2023, 9:43
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Какие налоги в 2023 году белорусы заплатят в размере 50%?

Белорусам стали приходить извещения об уплате трех видов налогов.

В 2023 году жители Беларуси должны будут доплатить налог на недвижимость и земельный налог за 2022 год, потому что в минувшем году они вносили только аванс 50%, а транспортный налог уплатить полностью, отметил БелТА начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский.

Это касается тех, у кого в собственности есть квартиры, машины, дачи, гаражи и иная недвижимость. Крайний срок уплаты налогов – 15 ноября, но уже летом белорусам стали приходить извещения об уплате трех видов налогов как по почте, так и через извещения в личном кабинете на сайте Министерства по налогам и сборам.

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