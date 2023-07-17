В Беларусь идут прохладные воздушные массы с Балтийского моря 4 17.07.2023, 9:59

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В ближайшие дни ожидаются дожди.

18 июля сохранится влияние фронтальной системы, смещающейся в восточном направлении, вслед за которой ожидается поступление прохладных воздушных масс с юга Балтийского моря. Ожидается ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, pogoda.by.

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, ночью местами будут отмечаться сильные дожди. В отдельных районах страны прогремят грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, максимальная днем +19..+26°С.

19 июля погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, днем на юго-запад страны ожидается поступление теплых воздушных масс южного происхождения. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем от +19°С по северу до +27°С по юго-западу страны.

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