«Когда они звонят, ты не хочешь брать трубку, но берешь» 15 17.07.2023, 10:14

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Минчанка объяснила, как перечислила 30 тысяч рублей мошенникам.

Минчанка поверила телефонным мошенникам, установила на свой мобильный их программу для дистанционного доступа и лишилась 30 тысяч рублей. Как пишет zerkalo.io, в беседе с оперативниками она рассказала, как поверила злоумышленникам.

Женщине на мобильный телефон позвонил по мессенджеру неизвестный, который представился сотрудником милиции. Он сообщил, что преступники пытаются оформить на имя минчанки кредит.

— Они попросили скачать программу и потом по этой программе они включили какого-то робота и сами мою карточку отслеживали. Онлайн они все сами оформляли. Все время они на связи. Как только я где-то заканчиваю — они звонят. Я вроде бы понимаю, что мне платить кредиты, но они так уверяют, что «нам ваши деньги не нужны», — рассказала потерпевшая оперативникам.

Женщина выполнила все указания злоумышленников и лишилась почти 30 тысяч рублей. Минчанка отметила, что телефонные мошенники постоянно на нее давили морально:

— Когда они звонят, ты не хочешь брать трубку, но ты берешь автоматически. Тебя просто трясет, но ты делаешь то, что они говорят, — объяснила потерпевшая.

В МВД напомнили, что сотрудники правоохранительных органов и работники банков не звонят в мессенджере с просьбами оформить кредит, даже если речь о «тайной операции».

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