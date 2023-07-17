закрыть
17 июля 2023, понедельник, 11:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Когда они звонят, ты не хочешь брать трубку, но берешь»

15
  • 17.07.2023, 10:14
  • 5,492
«Когда они звонят, ты не хочешь брать трубку, но берешь»

Минчанка объяснила, как перечислила 30 тысяч рублей мошенникам.

Минчанка поверила телефонным мошенникам, установила на свой мобильный их программу для дистанционного доступа и лишилась 30 тысяч рублей. Как пишет zerkalo.io, в беседе с оперативниками она рассказала, как поверила злоумышленникам.

Женщине на мобильный телефон позвонил по мессенджеру неизвестный, который представился сотрудником милиции. Он сообщил, что преступники пытаются оформить на имя минчанки кредит.

— Они попросили скачать программу и потом по этой программе они включили какого-то робота и сами мою карточку отслеживали. Онлайн они все сами оформляли. Все время они на связи. Как только я где-то заканчиваю — они звонят. Я вроде бы понимаю, что мне платить кредиты, но они так уверяют, что «нам ваши деньги не нужны», — рассказала потерпевшая оперативникам.

Женщина выполнила все указания злоумышленников и лишилась почти 30 тысяч рублей. Минчанка отметила, что телефонные мошенники постоянно на нее давили морально:

— Когда они звонят, ты не хочешь брать трубку, но ты берешь автоматически. Тебя просто трясет, но ты делаешь то, что они говорят, — объяснила потерпевшая.

В МВД напомнили, что сотрудники правоохранительных органов и работники банков не звонят в мессенджере с просьбами оформить кредит, даже если речь о «тайной операции».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Догнать и перегнать ГУЛАГ
Догнать и перегнать ГУЛАГ Ирина Халип
Товсь!
Товсь! Андрей Санников
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко Наталья Радина
Это сигнал для Путина
Это сигнал для Путина Петр Олещук