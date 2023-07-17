Остров Крым 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

17.07.2023, 10:13

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Задался же этим летом очередной курортно-окопный сезон.

Ночью в результате атаки на Крымский мост («145 опоры» в районе острова Тузла), автомобильное и железнодорожное движение по нему было остановлено. Есть погибшие и раненые в автомобиле, в котором ехала семья из Белгорода.

В Минтрансе говорят о повреждении дорожного полотна на мосту со стороны полуострова, но уверяют, что «сами конструкции пролетов находятся на своих опорах». При этом телеграм-каналы писали со ссылкой на очевидцев о том, что одна из опор и пролёты все же обрушились. Полиция на мосту разворачивает машины в обратном направлении. Поезда до утра остановились. Подъездные пути к нему со стороны Керчи перекрыты, включая основной въезд и выезд в город. Паромная переправа в Крым также не работает.

Российские власти же спешат рапортовать, что Крым и Севастополь обеспечены топливом, продовольственными, водой и промтоварам. Но по сути, полуостров все ближе и ближе от полублокады к блокаде. С учётом очередной успешной атаки на мост, который перестал быть безопасным, а также в связи с продолжающимся контр-наступлением ВСУ на юго-востоке Украины.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко: попросил «наших гостей оставаться в своих гостиницах, санаториях и пансионатах». Ох, и задался же этим летом очередной курортно-окопный сезон! Не так ли, дорогие крымчане и россияне?

Глава российской администрации Крыма Аксенов, в свою очередь, «попросил» жителей и гостей полуострова, «учитывая сложившуюся ситуацию, воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы». Да уж! Это через те, что «навеки с Россией» и где нынче еще более «безопасно»?

До чего же Путин и Ко всё довели! До 2014 года каждый и в любой момент мог слетать или съездить в Крым на отдых или в гости. Вне зависимости от паспорта. Теперь это стало рискованным, почти безумным предприятием! Не о такой «родной гавани» явно мечтали и сами крымчане, отказывавшиеся видеть то очевидное, что представлял из себя путинский режим в России.

И что же теперь, кремлевцы? Снова будете «в ответ» пулять ракетами по «критической гражданской инфраструктуре Украины», как после предыдущей атаки путинского «хрустального моста»? Или, может, еще какую гадость придумаете? Чтобы еще больше укрепить украинцев в желании продолжать бороться за свою страну, а Запад - помогать им в этом. Чтобы поставить Россию и всех россиян в глазах цивилизованного мира в еще более чудовищное положение.

Благодаря авантюрам «великого геополитика» граждане РФ, бездарно проскочив «тучные времена», остались у своего прежнего «разбитого корыта» - разбитых дорог, разваливающихся домов, непостроенных мостов.

В изоляции, деградации, нищите, страхе, войне и позоре. Без друзей и перспектив.

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