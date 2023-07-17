«Воды — нет, моста — нет, туристов — нет» 7 17.07.2023, 10:40

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Украинские ВВС прокомментировали взрывы на Крымском мосту.

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя взрывы на Крымском мосту в понедельник, 17 июля, заявил, что этому можно только порадоваться.

«Здесь можно разве что порадоваться. Воды — нет, моста — нет, туристов — нет „и хоть камни с неба“. Конечно, это можно связывать с различными мероприятиями», — сказал он в эфире телемарафона.

Игнат добавил, что это хорошие новости для украинцев.

«Мы должны набраться терпения и еще больше ненавидеть оккупанта», — сказал он.

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