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Эксперты прогнозируют скачок цен в Беларуси

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  • 17.07.2023, 10:50
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Эксперты прогнозируют скачок цен в Беларуси

Инфляция разгонится к концу года.

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) сделали прогноз по ситуации с ценами на товары и услуги в Беларуси. В нем есть условно позитивная и негативная новости.

В июне годовая инфляция замедлилась до 2,9% годовых (месяцем ранее она была на уровне 3,7%). Эксперты считают, что это связано во многом из-за административного контроля цен.

Они ожидают, что рост цен еще заметнее затормозит, а к концу года инфляция наберет обороты (условно негативная).

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