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В лукашенковскую комиссию пишут матерые уголовники

  • 17.07.2023, 11:08
  • 5,296
В лукашенковскую комиссию пишут матерые уголовники

Сторонники перемен ее игнорируют.

За пять месяцев комиссии по возвращению уехавших белорусов в нее обратились всего 16 человек.

По данным организации, шестеро обратившихся в комиссию — «матерые уголовники, которые проходили по статьям, не связанным с политикой», сообщили «Киберпартизаны».

Из 16 заявок одобрили только две — матери Романа Протасевича Наталье и Филиппу Давыдову, которые после возвращения дали интервью пропагандистам.

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