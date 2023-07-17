В лукашенковскую комиссию пишут матерые уголовники
- 17.07.2023, 11:08
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Сторонники перемен ее игнорируют.
За пять месяцев комиссии по возвращению уехавших белорусов в нее обратились всего 16 человек.
По данным организации, шестеро обратившихся в комиссию — «матерые уголовники, которые проходили по статьям, не связанным с политикой», сообщили «Киберпартизаны».
Из 16 заявок одобрили только две — матери Романа Протасевича Наталье и Филиппу Давыдову, которые после возвращения дали интервью пропагандистам.