ВСУ установили контроль над западной частью Клещеевки под Бахмутом 17.07.2023, 11:36

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Оккупанты предприняли попытку контратаки, но потерпели фиаско.

Под Бахмутом на Донбассе продолжаются ожесточенные бои – авангард ВСУ продолжает продвигаться к югу от города в сторону важной трассы Т-0513. В свою очередь, чтобы остановить украинские войска, оккупанты предприняли попытку контратаки в районе села Клещеевка, но потерпели фиаско. В итоге ряд позиций врага были «зачищены» Силами обороны Украины, пишет «Стопкор».

В воскресенье, 16 июля, вечером мониторинговая инициатива DeepState обнародовала видеокадры, демонстрирующие последствия боя западнее села Клещеевка в Бахмутском районе Донецкой области.

Отмечается, что штурмовая группа ВСУ при поддержке подразделения «Глаза» захватила позиции россиян западнее Клещеевки. Днем ранее DeepState сообщали, что в данную оперативную зону на Донбассе россияне перебросили кадыровские подразделения «Ахмат», однако последние в бой почему-то не рвутся. Также была зафиксирована переброска одного из подразделений «БАРС» из района Кременной в Бахмут.

Что именно происходит на указанном участке, подробно разъяснил 16 июля полковник ВСУ, координатор группы «Информационное сопротивление» («Инфосопротивление») Константин Машовец.

По словам обозревателя, в районе южнее города Бахмут после неудачных попыток контратаковать в районе села Клищиевка силами 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр), противник был вынужден продолжить бои уже в самом населенном пункте, потеряв контроль над его западной частью.

«Для стабилизации ситуации в полосе обороны своих 72-й и 57-й ОМСБр южнее города, командование войск противника продолжает процесс развертывания подразделений 68-го танкового полка в районе западнее с. Отрадовка и 80-го танкового полка северо-восточнее с. Зеленополье. Однако, несмотря на эти меры, передовые подразделения ВСУ продолжают свое продвижение к югу от города Бахмут в сторону дороги Т-0513 сразу по нескольким направлениям», – отметил Машовец.

Он прогнозирует, что, вероятно, в ближайшее время противник будет вынужден ввести в бой на этих направлениях дополнительные подразделения, поскольку предыдущие его меры по противодействию продвижению ВСУ под Бахмутом пока результата не дают.

Следует заметить, что тот факт, что противник потерял контроль над рядом позиций в Клещеевке не означает, что участок – деоккупированный. Западные окрестности Клещеевки являются «серой зоной».

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