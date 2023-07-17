Крупных лещей и щук ловят в Беларуси даже в жаркую погоду 17.07.2023, 11:46

Многие рыбаки даже ночуют с удочкой, чтобы поймать хороший улов.

Жара в Беларуси лишь прибавила желающих провести время на водоёмах. Многие рыбаки даже ночуют с удочкой, чтобы поймать хороший улов.

Смотрите какие экземпляры ловили в Беларуси на этой неделе, пишет «Ганцевичский час».

Шли с другом на голавля, а ловилась щука

Валерий Сикиржицкий из Копыльского района Минской области отдохнул на рыбалке с другом. Об этом подробно рассказал 14 июля в рыбацкой группе ВК.

Давеча друзья решили половить голавля сплавом по малой реке. Однако предварительная разведка пешком показала, что у самого головача могут быть другие планы, нежели свидание с двумя спиннингистами в 3-метровой лодке. Поэтому, рыбаки бросать приманки особо не торопились.

«Пока плыли на лодке, поздоровались с байдарочницами. Стараясь не поддаваться сомнениям удачно порыбачить, первые часы много внимания уделяли голавлю.

В итоге, озадаченным оказался даже я, столько времени проводивший за голавлёвой ловлей: этот краснопёрый не клевал совсем!

Не очень хотелось, но пришлось понемногу переключаться на план «Б» – окунёво-щучий. И вот тут как раз впечатления оказались противоположными. Полосатые и зубатые сразу начали отвечать взаимностью на наше предложение немножко поклевать «железки, резинки и пластмаски.

По правде сказать, относительно тёплый солнечный летний день на речке я бы вряд ли стал посвящать охоте за обычными хищниками, но тут, охваченный азартом, заинтересовался сам. Водяной с ним, с голавлём, будем ловить тех, кто сговорчивее!

Хотя говорить, что щуки и окуни были уж прям сговорчивыми, тоже нельзя. Да, случались даже неожиданно-приятные поклёвки сильных рыбин, но они не спешили к нам на борт и срывались почти у самой лодки или выскакивали из подсака. И я не преувеличиваю – случалось и такое.

Один из выводов, который сделал во время этого сплава – неглубокий силиконовый подсачек не подходит для резвых речных щук. Хотел как лучше, а получился казус. Но теперь знаю, что и летом на речке можно хорошо ловить щук, а то и хороших щук.

Лучшей из приманок по количеству заинтересовавшихся ею хищников у меня был Lucky John Tail Spin. Кстати, в том, что наибольшие рыбины не попали на фотосессию, виню не только байдарочниц и форелевый подсак, а ещё и маленькие заводские крючки на тэйл-спиннерах. Надо будет с ними поработать».

Дождался ночного выхода леща

Витебчанин Константин Литвинов решил провести свободное время на Двине. Как всё прошло, рассказал в группе «Рыбалка в Беларуси» ВК.

«Расположился на реке ниже города Витебска. се делал на рыбалке по стандарту. Приехал, разложился, примерился, закормил и начал ждать ночного выхода леща. Ловил на глубине в районе 3-3,5 метров, дистанция 30 метров, поводок -1 м.

Для корма мешал, как всегда, Vabik- 1 кг сладкий лещ и 1 кг фидер. Все это дело залил мелассой. Не обошлось без добавления живых компонентов и искусственных добавок. Всего за ночь было четыре поклевки. Не густо, но и не пусто. Две из них удалось реализовать. В общем, после рабочих будней душой отдохнул, рыбку увидел и всем того же желаю!»

Надёргал 15 кг

Любитель рыбалки Глеб отвёл душу на Зельвенском водохранилища на выходные 8-9 июля и похвалился уловом в рыбацком чате.

«Приехали на водоём в обед, неспеша готовились и в 15.30 два фидера ждали своих поклевок. Корм замешивал от Vabik PRO series «крупный лещ» + остатки прикормки с морозильника + пшено + кукуруза + опарыш + печево и залил все аромой бисквит. По насадке брал стандарт для Зельвы – мотыль с опарышем.

Вечерний клёв был неплохой, а с утра на два фидера справится было нереально, но монтаж патерностер сделал свое дело и рыбка просто ждала на крючке. Длина поводка вообще не смущала рыбку. Ловил на 15-20 см., 0.12 диаметром. Рыбалка вышла темповая и рыба не переставала клевать, но к 12.00 мы уже уехали.

Почему-то в прилове оказалось много мелочи. А так около 15 кг надергал».

Ведро рыбы за четыре часа

Сергей Клютченя 13 июля вечером съездил на Березину. Ловил с 16 до 20 часов. Использовал корм РС. На наживку мотыля с опарышем рыбка отзывалась и радовала рыбака своими поклёвками.

Для рыбака нет плохой погоды

Александр Жуковский тоже собрал собрал хороший улов на Березине. Рыбак рассказал на какой корм и снасти откликается рыбка.

«Задача была удачно половить в переменчивую погоду, когда был дождь несколько раз в день, а потом вообще жарило солнце. Начал ловить с 8 утра и до 15 часов. Основной клёв был ближе к обеду, когда прекращался дождь.

По составу брал как обычно #Vabik «речной Лещ с арахисом», мой полюбившийся состав. По животине – немного опарика и мотыля, и без кукурузы на речке, уже никуда. В этой рыбалке уже с рыбой я был на ты и никакого шансов уйти с любимого крючка у неё не было #Flagman Skimmer And Zope Series 4.

Всём желаю по чаще выезжать на рыбалку независимо от погоды и очень прошу не гадить на природе!!! Всем достойный трофеев!»

Рыбу кормили мало, но всё равно поймали

О том, что нужно поддерживать чистоту рыбак из Бреста – Александр Крачко демонстрирует на собственном примере. Горожанин с компанией поехал на водоём просто на отдых и заодно наловил рыбы.

«Нашли тихое местечко на р.Мухавец, разложили наш лагерь, шатёр, палатка, стул и т.д. Рыбку кормили мало, сами кушали много. Просто хорошо провели время.

За собой после отдыха убрали мусор».

Если лещи, то целая куча

Рыбак Дмитрий Шедько поохотился на Западной Двине. Ловил с самого рассвета до 7 часов на опарыш, прикармливал «2ф река», крупный лещ. Натаскал кучу лещей.

Павел Латышев тоже похвалился своим уловом на «домашнем» Днепре. С его слов, получилась увлекательная ловля сильных речных «кракенов».

Капризная рыба не проблема для рыбака

Максим Акушевич рассказал, как подобрал ключик к хитрой рыбе. Отличный отдых с семьей, не обошелся без любимого хобби на Чигиринском вдх.

По словам рыбака, на всё было времени не много, но он все же смог разобраться с капризной рыбой, которая ну никак не хотела кушать. Правда, на это ушло шесть часов. В результате рыбалки в садке оказалось 9050 кг. Красавец карась был отпущен сразу. Для рыбалки использовал корм Дунаев, поводки matrix Micron 0.10 + 0,6 фидергам.

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