Ученые разобрались, почему так сложно не размахивать руками во время ходьбы 2 17.07.2023, 11:56

Долгое время считалось, что это лишено всякого смысла.

Ходьба – это настолько автоматизированный процесс, что мы даже не задумываемся, почему мы ходим и не падаем, и зачем при этом размахиваем руками. Ведь это же лишние затраты энергии! А вы попробуйте прижать их к телу. Гарантируем, что так вы устанете намного быстрее. Получается, что раскачивание рук – это не просто эволюционный рудимент. Но что тогда? Этот вопрос решили выяснить ученые из США и Нидерландов, пишет «Техинсайдер».

Долгое время считалось, что размахивание руками лишено всякого смысла. Что это просто какой-то эволюционно морфологический рудимент, от которой мы еще не избавились. Ведь человеку не нужно размахивать руками, чтобы двигались ноги. Так зачем тогда это делать?

Движения рук помогают более эффективному передвижению и сохранению энергии

Как оказалось, движения рук помогают более эффективному передвижению и сохранению энергии. Чтобы это доказать, группа ученых из США и Нидерландов разработали компьютерную трехмерную модель человека со свободно болтающимися руками. Руки этой модели при ходьбе двигались в противофазе с движениями ног. Ученые отмечают, что эти болтающиеся руки создавали дополнительный механический момент, на преодоление которого людям может требоваться дополнительная энергия.

Чтобы доказать это на практике, они пригласили добровольцев на беговую дорожку. Одна часть ходила, размахивая руками как обычно, другие двигали руками синхронно с ногами, третьи шагали, плотно прижав ладони к бокам. Пока люди двигались, специальный прибор улавливал выдыхаемый ими углекислый газ. По его концентрации можно было судить, кто сколько потратил энергии.

Результаты эксперимента

Меньше всего калорий израсходовали те, кто шел привычным нам всем способом. Ведь для совершения маховых движений рук практически не используются плечевые мускулы, так что энергетические затраты на них не слишком велики. При этом движение рук ослабляет колебания тела вверх-вниз, неизбежно возникающие при отталкивании ногами от опоры. Это раскачивание дает дополнительную нагрузку на мускулы в нижней части ног. Если руки остаются неподвижными, эти колебания возрастают на 63%. Люди, которые во время ходьбы прижимали руки к бокам, использовали на 12% энергии больше.

Сложнее всего оказалось группе людей, которая шла, размахивая руками в противофазе с нормальными движениями, то есть двигали вперед одновременно правую руку и правую ногу. Эти люди использовали на 26% больше энергии по сравнению с обычной ходьбой.

Вывод

Получается, что в процессе эволюции наш ленивый организм приспособился затрачивать наименьшее количество энергии при ходьбе, используя для этого неосознанное размахивание руками. Болтаясь вдоль тела, наши руки исполняют роль противовесов и компенсируют вращательный момент, возникающий при отталкивании ногами от земли.

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