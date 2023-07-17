Как Лукашенко организовал самосбывающееся пророчество 17.07.2023, 11:56

Фото: AFP

Танки НАТО теперь действительно на границе.

Лукашенко долгие годы говорит про угрозы со стороны «коллективного Запада» и стран НАТО в частности, пишет dennikn.sk.

После проигранных и украденных диктатором выборов 2020 года появились уже ставшие мемом фразы диктатора про танки Альянса, которые «плявузгают гусеницами» на западной границе Беларуси. Еще со стороны Лукашенко начались постоянные обвинения соседей — в основном Польши — в том, что они хотят напасть на страну и захватить часть территорий. Ложь дошла до того, что госпропаганда придумала, что у поляков якобы есть план захвата Гродненской области и присоединения ее к Польше.

Еще угрозой с Запада Лукашенко объяснял все военные активности на территории Беларуси. Непрекращающиеся учения — потому что Польша хочет напасть. Слова про размещения тактического ядерного оружия — потому что страны Запада хотят устроить в Беларуси переворот. На встречах с силовиками и военными диктатор постоянно повторяет, что на Беларусь хотят напасть, чтобы «разорвать страну».

Но что на самом деле? Конечно, никто не планирует нападать на Беларусь (кроме России, которая спокойно ввела войска в страну и пользуется территорией для нападения на Украину). Даже официальные представители Украины прямо говорят, что не будут атаковать военные объекты на территории Беларуси — даже российские.

Окей, а что насчет танков НАТО? Альянс же и правда усиливает свое присутствие в Восточной Европе? Да, но есть нюанс. До начала полномасштабного вторжения России в Украину силы Альянса в регионе были минимальны. А страны-соседки Беларуси, входящие в НАТО, скорее снижали расходы на армию, а не наращивали их.

Получается, что своим соучастием в войне и поддержкой Путина Александр Лукашенко организовал самосбывающееся пророчество. Он не только постоянно врал про угрозу со стороны НАТО, но и делал все, чтобы страны блока хотели увеличить свои силы в регионе — в том числе вдоль границы с Беларусью. Лукашенко превратил территорию Беларуси в угрозу для соседей.

Окей, а что насчет танков НАТО? Альянс же и правда усиливает свое присутствие в Восточной Европе? Да, но есть нюанс. До начала полномасштабного вторжения России в Украину силы Альянса в регионе были минимальны. А страны-соседки Беларуси, входящие в НАТО, скорее снижали расходы на армию, а не наращивали их.

Получается, что своим соучастием в войне и поддержкой Путина Александр Лукашенко организовал самосбывающееся пророчество. Он не только постоянно врал про угрозу со стороны НАТО, но и делал все, чтобы страны блока хотели увеличить свои силы в регионе — в том числе вдоль границы с Беларусью. Лукашенко превратил территорию Беларуси в угрозу для соседей.

А 11-12 июля в Вильнюсе, в 35 километрах от Беларуси, вообще прошел саммит НАТО. Его посетили в том числе Владимир Зеленский, Джо Байден и Светлана Тихановская. Лукашенко может, конечно, сказать, что «он же говорил»: Альянс настолько подобрался к границам Беларуси, что организовал большую встречу вблизи страны.

Но это только то, к чему сам белорусский диктатор подталкивал весь цивилизованный мир. Это результат его действий — а не наоборот. Если бы Лукашенко не поддержал вторжение Путина в Украину, отношение к Беларуси было бы совсем другим.

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