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Песков: Россия отказывается от зерновой сделки

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  • 17.07.2023, 12:07
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Песков: Россия отказывается от зерновой сделки

Ранее Эрдоган заявлял, что сделка будет продлена.

Россия отказывается от зерновой сделки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фактические черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал ранее Путин, [зерновая сделка] истекает 17 июля. Часть [договоренностей], касающаяся России не выполнена. Поэтому ее действе прекращается», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

В Кремле подчеркнули, что РФ вернется в сделку, как только будут выполнены обговоренные ранее ее условия.

Отметим, что ранее глава Турции Реджеп Эрдоган заявил, что зерновая сделка будет продлена.

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