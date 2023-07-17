Песков: Россия отказывается от зерновой сделки

Песков: Россия отказывается от зерновой сделки15
- 17.07.2023, 12:07
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Ранее Эрдоган заявлял, что сделка будет продлена.
Россия отказывается от зерновой сделки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Фактические черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал ранее Путин, [зерновая сделка] истекает 17 июля. Часть [договоренностей], касающаяся России не выполнена. Поэтому ее действе прекращается», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
В Кремле подчеркнули, что РФ вернется в сделку, как только будут выполнены обговоренные ранее ее условия.
Отметим, что ранее глава Турции Реджеп Эрдоган заявил, что зерновая сделка будет продлена.