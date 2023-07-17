Как минчанин создал свою деревню, где есть даже дом на дереве 3 17.07.2023, 12:22

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В детскую мечту мужчина вложил 150 тысяч долларов.

Детская мечта — самая сильная и искренняя. Осуществить ее хочется независимо от статуса и времени, что вас с ней разделяют. Один из основателей пространства «Вершы» Валентин Лосев не только довел свою мечту до исполнения, но и разрешает в ней погостить. В деревне Теребуты он по наитию создал свою белорусскую вёску. На этой земле стоит три дома, еще один укоренился на деревьях. В этих локациях уже успели побывать, кажется, все белорусские блогеры. Realt рассказал историю популярного места для отдыха в Беларуси, которому, между прочим, уже 15 лет.

Деревня Теребуты находится у самой границы Минской области, за ней уже расстилается многокилометровый лес Могилевщины. Полсотни домов стоят на берегу реки Свислочь и лишь половине доступна ее меланхоличная музыка. Когда-то и тут тоже цвела сельская жизнь: люди жили и работали, держали хозяйство, а теперь деревенские дома потихоньку превращаются в дачи.

Валентин Лосев приехал в эту деревню 15 лет назад к другу на дачу.

— Я всегда радовался, когда меня звали в гости в деревню, потому что с детства мечтал о своей. Я был городским жителем, а мои друзья, одноклассники летом уезжали в деревню к бабушкам. Для меня это было чем-то недосягаемым, — рассказывает о своей мечте Валентин. Со временем она не исчезла, а повзрослела вместе с ним, поэтому будучи осознанным и взрослым, он начал искать свое место. — Я хотел участок у водоема, реки или озера. И желательно хутор. Два года я катался по Беларуси, давал объявления, а потом забрел сюда в гости к другу. Через некоторое время он предложил купить его домик, что я и сделал.

Этому дому хочется дать имя — «Наблюдатель». Стоя высоко над берегом, он служит обзорной площадкой. Отсюда можно рассмотреть как плывет бобер, как на той стороне кто-то пробирается сквозь густые кусты. Весь дикий мир как на ладони, а ты — в его крепких объятиях. Даже перебивающие мысли комары, думается, ноют над ухом специально, чтобы ты не вернулся в свои переживания.

За год Валентин подготовил дом для зимовки: сделал теплые полы, установил обогреватели, довел до ума печку.

— Изначально это был обычный дачный домик с огородом под боком. Место не отвечало полностью моим требованиям, но волшебные закаты и небольшой заповедник напротив обладают какой-то магией. Я понял, что мне здесь хорошо. Я не планировал расширяться, но так получилось, что спустя годы два соседа предложили купить их участки. Так я стал владельцем трех крайних домов.

Так начала расти небольшая деревня в деревне. Валентин взялся за переделку имеющихся строений. У него не было концепции или дизайн-проекта — все происходило по наитию.

— Крайнюю постройку я возводил с нуля под большой сеновал, но получилось сделать из него дом. Также мне хотелось иметь сарай и курятник — с ними я видел свою деревню. В итоге даже в сарае можно обустроиться и жить, — с улыбкой вспоминает мужчина.

Валентин не скрывает, что многое здесь делалось руками его друзей. По его словам, они — обладатели архитектурного и художественного талантов. Многие здесь частенько останавливались, поэтому относятся к месту, как родному дому. Мужчина говорит, что друзья сами предлагали ему идеи, а он и не сопротивлялся. Огромный художественный след в Теребутах Валентина оставил Андрей Капустников. Он изготовил множество изделий из ржавого железа, в том числе и десять Буратин разных размеров.

— Сам я тут построил, наверное, только скворечник. Если честно, в этом я не силен, но принес в интерьеры домов другое свое увлечение. Я давно собираю предметы быта из разных уголков нашей страны. Таких вещей достаточно много: какие-то из них украшают дома, другие хранятся в мини музее под открытым небом на территории.

Валентин не просто дал домам вторую жизнь, но восстановил деревенские традиции. Так в построенном доме он сделал крышу из гонта, что само по себе явление редкое. Крыша первого дома вообще сперва была тростниковой. Здание пришлось перестраивать из-за пожара, что случился тут накануне нового года.

— Это происшествие в корень изменило не только здание, но и мое видение на жизнь. Внутри дома я хранил много предметов из своей коллекции. Мне казалось, что, если там когда-нибудь произойдет пожар и все эти вещи сгорят, я не переживу. Мои страхи стали явью: накануне нового года мне позвонил приятель и рассказал, что у нас тут пожар. К утру дом сгорел. Со мной тогда приехали товарищи, которые сразу начали меня успокаивать. Мол теперь я быстрее займусь переделкой дома: поставлю дверь со стороны реки, на втором этаже сделаю панорамные окна. Они на месте уже все расписали и придумали. Уезжая с пожарища, я понял, что капитал не этих вещах, а в людях. Не зря дом сгорел, получается. Вот так и появились панорамные окна с шикарным видом.

На первом этаже тут обустроена небольшая кухня и просторная комната у камина, где можно собраться за ужином и настольными играми. Здесь Валентин поставил шкаф 18 века, который достался ему по наследству. А вот фарфор ему приносили местные жители. Хозяину дома важно географическая привязка вещей к этому месту.

— Тут нет особенного дизайна. Сделаны белые стены, деревянные полы, видны балки. Сперва потолки отделал вагонкой, а потом решил обшить их мешковиной, осталось только белой краской покрасить. Мебель собирали по потребностям.

Третий дом сохранил свои стены. Их облицевали старыми местными досками. У предыдущих владельцев это была летняя дача. Валентину особенно в ней нравилась стеклянная веранда. Ее он переделал в большой санузел.

— Как-то я заметил, что из-за забора робко выглядывают люди. Вышел к ним, спросил, что они ищут. Оказывается они, жили здесь много лет назад. После Чернобыльской аварии их семья уехала в Украину. Спустя столько лет проезжали мимо и решили заехать, проведать родовое гнездо, которое строил их отец. Мы тогда провели несколько часов вместе за чаем, смотрели черно-белые фотографии, на которых запечатлена жизнь семьи и этого дома. Они были в восторге от того, что тут у меня получилось.

Домик на дереве Валентин называет эмоциональной постройкой. О таком своем маленьком уголочке мечтала его дочь. Как-то между делом он озвучил это друзьям. Те сразу идею одобрили, набросали план, а утром на деревьях уже появилась площадка.

— Построили его за месяц. Я рад, что еще одна детская мечта осуществилась, как и вся эта деревня, — подмечает Валентин. — Домик пользуется популярностью, хоть и небольшой. Тут маленькая комната с диваном и терраса. Мне кажется, что он отлично подходит для ретритов, когда нужно побыть в одиночестве, наедине с природой. У нас на территории много белок, поэтому орешки лежат повсюду.

С соседями Валентин тесно не общается. Но один местный житель все же сыграл для хозяина мини-деревни особую роль.

— За забором жил интересный сосед, без паспорта и работы — в простонародье — бомж. Местные жители называли его Дима-зэк. Мы с ним очень подружились и по сей день это близкий мне человек. Он оказался очень интересной личностью. Как-то познакомил его с режиссером Дмитрием Дедком. Тот увидел в Диме интересного персонажа и снял про него фильм «Дима». Картина была представлена на кинофестивале «Лiстапад». Мы даже провели здесь показ для местных: повесили объявления по всей деревне, сделали фуршет. Прошло все отлично. Режиссер потом сказал, что это его лучший показ в жизни. Сейчас Дима обрел паспорт и работу. У него даже в этом году появился домик неподалеку в дачном поселке.

Немало усердий мужчина вложил и в участок. На территории растут старые сосны и тополя. Валентин говорит, что при строительстве и реконструкции все старались флору сберечь.

— Чтобы росла трава, пришлось привезти чернозема. С большим трудом далось обустройство берега. Тут было болото и грязь. Чтобы обустроить полметра берега, заказывал 20 грузовиков с землей. Потом уже построили пирс.

В деревне Валентина числятся не только дома. На территории есть беседки, террасы, состаренный стол со стульями, куда так и хочется приземлиться. Переночевать с комфортом можно и в большой палатке. Так и получается: душа белорусской вёски живет в домах, а снаружи все нацелено на сближение с природой.

За все время на все дома Валентин потратил от 150 до 200 тысяч долларов. Затраты как-то вышли и за пределы его участка: пришлось заменить электричество во всей деревне, так как старые столбы и провода не тянули напряжение.

— Если бы сегодня я делал проект, то все выглядело бы иначе — в единой концепции. На мой взгляд, в Беларуси красивая природа. Когда долго находишься за ее пределами, начинаешь ценить, иначе смотреть на то, к чему привык. Белорусская деревня — места силы. Наш фольклор — отдельный мир. Надеюсь, у меня получилось создать его частичку.

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