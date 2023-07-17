«Отрицательный ремонт»: Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста

«Отрицательный ремонт»: Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста3
- 17.07.2023, 12:36
- 10,910
Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали.
На Крымском мосту в ночь на 17 июля раздались громкие взрывы. В результате «бавовны» «упал» пролет моста, там возникли километровые пробки, автомобильное движение перекрыли.
В России уже заявили, что удар по Крымскому мосту нанесли «украинские спецслужбы» с помощью надводных беспилотников.
Пользователи соцсетей не заставили себя ждать с реакцией на ночные события в Крыму. ТСН.ua собрал лучшие мемы и шутки о взрывах на Крымском мосту.
Оприлюднили фото підводного дрона котрим було зруйновано кримський міст pic.twitter.com/F2LtConNX3— Robert Zeltinsh (@RobertZeltinsh) July 17, 2023
Прокидаємось, схоже Кримський міст всьо! 😁— LaraFilinskayaUkraine🇺🇦 (@LaraFilinni) July 17, 2023
Доброго ранку!
Єдине, що суки будуть мститися...але головне, щоб міст, як можна більше "поламалися"😁 pic.twitter.com/44I3bpG4AZ
Кримський міст то не ми🫠 pic.twitter.com/D0aHDDRqsF— Artem Deyneha🇺🇦 (@ArtDeyneha) July 17, 2023
> прокинулася через тривогу (— сліпа мавка | пані невдаха 🏳️🌈🇺🇦⊖ (@itakotsei) July 17, 2023
> зайшла почитати новини про кримський міст ) pic.twitter.com/9af1UvpHh1