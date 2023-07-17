«Отрицательный ремонт»: Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста 3 17.07.2023, 12:36

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Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали.

На Крымском мосту в ночь на 17 июля раздались громкие взрывы. В результате «бавовны» «упал» пролет моста, там возникли километровые пробки, автомобильное движение перекрыли.

В России уже заявили, что удар по Крымскому мосту нанесли «украинские спецслужбы» с помощью надводных беспилотников.

Пользователи соцсетей не заставили себя ждать с реакцией на ночные события в Крыму. ТСН.ua собрал лучшие мемы и шутки о взрывах на Крымском мосту.

Оприлюднили фото підводного дрона котрим було зруйновано кримський міст pic.twitter.com/F2LtConNX3 — Robert Zeltinsh (@RobertZeltinsh) July 17, 2023

Прокидаємось, схоже Кримський міст всьо! 😁

Доброго ранку!

Єдине, що суки будуть мститися...але головне, щоб міст, як можна більше "поламалися"😁 pic.twitter.com/44I3bpG4AZ — LaraFilinskayaUkraine🇺🇦 (@LaraFilinni) July 17, 2023

Кримський міст то не ми🫠 pic.twitter.com/D0aHDDRqsF — Artem Deyneha🇺🇦 (@ArtDeyneha) July 17, 2023