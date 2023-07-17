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«Отрицательный ремонт»: Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста

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  • 17.07.2023, 12:36
  • 10,910
«Отрицательный ремонт»: Сеть взорвалась мемами из-за подрыва Крымского моста

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали.

На Крымском мосту в ночь на 17 июля раздались громкие взрывы. В результате «бавовны» «упал» пролет моста, там возникли километровые пробки, автомобильное движение перекрыли.

В России уже заявили, что удар по Крымскому мосту нанесли «украинские спецслужбы» с помощью надводных беспилотников.

Пользователи соцсетей не заставили себя ждать с реакцией на ночные события в Крыму. ТСН.ua собрал лучшие мемы и шутки о взрывах на Крымском мосту.

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