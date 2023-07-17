В опустевших российских торговых центрах начали собирать дроны 4 17.07.2023, 12:40

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Крупные моллы превратились в военные цехи.

Компания Zala Aero, производящая российские дроны-камикадзе «Ланцет», для расширения производства решила занимать торговые центры, опустевшие из-за ухода западных брендов-арендаторов и продолжающейся войны. Об этом в эфире программы «Вести недели» рассказал Александр Захаров, главный конструктор компании Zala Aero.

Такое решение оказалось более экономичным, чем строительство новых заводов. Захаров отметил, что торговые центры предлагают все необходимые условия: вентиляцию, кондиционирование, пожарную охрану, парковку для сотрудников, пишет The Moscow Times.

Изначально Захаров предлагал экспроприировать пустующие торговые помещения в пользу государства и оборонных предприятий. Однако такая идея не получила широкой поддержки. Поэтому Zala Aero выкупила торговый центр, который не справился с убытками еще во времена пандемии COVID-19, и теперь более 50 000 квадратных метров его площади переоборудовали в производственное пространство. В бывших торговых помещениях поставили станки для производства дронов.

Компания Zala Aero ранее сотрудничала с нефтегазовой отраслью, поставляя беспилотники для геологоразведки и наблюдения за трубопроводами. Именно поэтому, утверждает Захаров, его компании не требуется госфинансирование.

В связи с началом войны в Украине, санкциями и уходом западных брендов посещаемость крупнейших торговых центров России сократилась на 25% за 10 месяцев 2022 года. По сравнению с доковидным 2019 годом снижение составило почти 40%.

Проблемы с посещаемостью затронули не только крупные моллы, но и торговые центры площадью от 40 тысяч до 80 тысяч квадратных метров. Здесь трафик уменьшился на 7% по сравнению с прошлым годом и почти на четверть по сравнению с 2019 годом.

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