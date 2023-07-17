В Мостовском райисполкоме подтвердили самоубийство заместителя председателя

В Мостовском райисполкоме подтвердили самоубийство заместителя председателя4
- 17.07.2023, 12:49
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Чиновник застрелился.
Как сообщал сайт Charter97.org, вечером 12 июля в городе Мосты Гродненской Чиновник застрелился.области покончил с собой заместитель председателя райисполкома, курирующий вопросы строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи Михаил Жук.
По информации источника нашего сайта, чиновник застрелился. У силовиков возникли вопросы к зампреду из-за хищения строительных материалов при благоустройстве дворов города.
Сегодня, 17 июля, в Мостовском райисполкоме журналисту Чиновник застрелился. «Радыё Свабода» подтвердили информацию о самоубийстве Жука.