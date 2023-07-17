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Новейший кроссовер Ferrari получил масштабную версию по цене «Дастера»

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  • 17.07.2023, 12:57
  • 3,396
Новейший кроссовер Ferrari получил масштабную версию по цене «Дастера»

Базовая версия доступна за 16 тысяч долларов.

Британская компания Amalgam Collection выпустила масштабную копию кроссовера Ferrari Purosangue. Стоимость самой дорогой версии составляет 20 795 долларов, что сопоставимо с ценой нового Renault Duster. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Модель имеет масштаб 1:8 и повторяет Ferrari Purosangue в мельчайших деталях, за исключением силовой установки. Для создания копии использовались оригинальные коды окраски и спецификации материалов от итальянского бренда.

В Amalgam Collection заявили, что даже вблизи масштабную модель можно легко спутать с реальным кроссовером. Сборка каждой из 199 копий занимает более 300 часов работы.

Стоимость базовой модели в красном цвете с черным интерьером составляет 15 995 долларов. За версию Bespoke придется заплатить 20 795 долларов, но за эти деньги клиенты могут выбрать цвет кузова, колес и интерьера.

Настоящий Ferrari Purosangue оснащен 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью 725 л.с. и 716 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,3 секунды, а максимальная скорость составляет 312 км/ч.

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