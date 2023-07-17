Вильнюс или Варшава: белорусы рассказали о плюсах и минусах жизни в этих столицах 2 17.07.2023, 13:14

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Города мало чем похожи друг на друга.

Столицы Польши и Литвы стали двумя основными городами, куда уезжают белорусы в независимости от причин эмиграции. Журналисты nashaniva.com решили сравнить, как отличается жизнь в этих двух столицах: своими наблюдениями делятся те, кто там осел. «Как для человека из Полоцка, климат в Варшаве для меня — это минус», — говорит один из собеседников. «В Вильнюсе не очень нравится уровень гастрономии», — замечает другой.

Общие данные

Население польской столицы составляет почти 1 миллион 900 тысяч человек. Но надо понимать, что сама Варшава буквально окутана пригородными населенными пунктами, часть из которых от самой столицы отделяют только дорожные знаки. Население варшавской агломерации составляет более 2,6 миллиона человек.

В столице Литвы по последним данным проживает около 590 тысяч человек. Даже если добавить к этой цифре население всего Вильнюсского района, то это только плюс 100 тысяч человек. Поэтому по населению Вильнюс значительно уступает Варшаве.

Из-за существенной разницы в численности населения эти два города мало чем похожи друг на друга.

«Климат здесь, как и в Минске, — не самый приятный»

Минчане, которые с начала 2021 года живут в Вильнюсе, говорят, что город привлекает своей зеленью (около 60% территории города занимают зеленые насаждения и газоны). Помимо этого, семейной паре нравится отсутствие огромных спальных районов с плотной многоэтажной застройкой.

«По этим показателям Вильнюс более комфортен для жизни. Здесь не чувствуется давление большого города. Но при этом здесь есть все необходимое.

Вильнюс изначально выбирали как город для временного проживания, но поскольку ситуация в Беларуси не становится лучше, решили осесть здесь. После продажи квартиры в Минске приобрели жилье в Вильнюсе, поэтому мы больше не строим планов возвращаться в Беларусь, даже если ситуация изменится, так как жизнь идет и переезжать каждые 3-5 лет желания нет», — признается собеседник.

Из минусов жизни в Вильнюсе мужчина называет не самый приятный климат.

«Климат здесь, как и в Минске, — не самый приятный. В этом вопросе Варшава, наверное, будет выигрывать, но переезжать снова никуда не планируем. Да и Вильнюс изначально выбирали из-за того, что к Минску ближе», — говорит мужчина.

«Это большой город с большими перспективами»

Гродненец, который с 2019 года живет в одном из городов варшавской агломерации, которая напрямую прилегает к Варшаве, говорит, что столица Польши прежде всего привлекает своими перспективами, так как это крупный город в большой стране.

«Здесь очень много работы. Варшава перспективна для бизнеса. Здесь много мест, куда можно сходить на выходных. Это большой город с большими перспективами. Климат более мягкий, чем в Беларуси», — отмечает мужчина.

Из минусов он называет огромные пробки на дорогах. Читатель говорит, что тем, кто планирует переезд в Варшаву, лучше сначала найти работу, а уже потом, исходя от этого места, искать себе жилье.

«В ином случае придется тратить очень много времени, чтобы добираться из дома на работу и обратно, если эти районы не соединены метро или железной дорогой».

Языковые вопросы

В вопросах языка обе столицы имеют свои плюсы и минусы. Польский язык, как один из славянских, является довольно легким для изучения, особенно для тех белорусов, которые хорошо владеют белорусским. Пользоваться русским языком в государственных учреждениях или в сфере услуг не получится. В столице же Литвы наоборот — там живет немало местных русскоязычных. Помимо этого, хватает и литовцев, которые может и не очень хорошо, но знают русский.

Блогер и историк Алесь Круткин, который до переезда в Варшаву несколько месяцев прожил в Вильнюсе, говорит, что лично для него языковой барьер в Варшаве отсутствует, так как он владеет польским.

«В Вильнюсе языковой барьер больше, так как немногие из молодых людей знают русский язык», — отмечает Алесь.

Из основных минусов Варшавы мужчина называет климат.

«Здесь очень высокая влажность, в городе душно и жарко, хотя географически он далеко не самый южный. Как для человека из Полоцка, климат в Варшаве для меня — это минус».

Вильнюс мужчина называет более красивым и интересным городом в историческом плане. А вот что касается современной ифраструктуры, то, по мнению историка, здесь однозначно выигрывает Варшава. Также Алесь считает, что в Варшаве лучше ситуация с общественным транспортом, чем в Вильнюсе.

«По ритму Вильнюс похож на Гродно»

Семейная пара, которая еще в доковидные времена успела год прожить в Варшаве, а летом 2022 года релоцировалась в Вильнюс, говорит, что Варшава подойдет для любителей больших городов с соответствующим ритмом жизни.

«В 2019 году выпал шанс попробовать поработать в Варшаве, так как мой муж-айтишник получил интересное предложение по работе. Варшава — большой город с интенсивным движением. Там очень много пробок, много времени уходит чтобы добраться из пункта А в пункт Б», — говорит девушка, начиная с минусов жизни в большом городе.

Из плюсов она отмечает более насыщенную ночную жизнь и более развитую индустрию развлечений, наличие сразу двух аэропортов, из которых можно улететь почти в любое место в мире.

«В Вильнюсе аэропорт находится прямо в городе, поэтому добираться туда удобнее, но вылетов без пересадки не так много, как из Варшавы», — говорит читательница.

Сравнивая жизнь в двух столицах, женщина говорит, что по ритму жизни Вильнюс больше похож на Гродно.

«Если ты живешь в Вильнюсе, то не чувствуешь, что это большой город. Здесь много парков, город очень зеленый. По ритму больше похож на Гродно, поэтому нам с мужем жить здесь нравится больше, чем в Варшаве», — признается женщина, которая раньше жила в Гродно.

Что касается языковых вопросов, то, по мнению собеседницы, в Вильнюсе можно вполне комфортно жить, не зная местный язык.

«Здесь вполне хватает русского, иногда с молодежью приходится переходить на английский. Литовцы обычно хорошо его знают. Мы с мужем работаем в ІТ, поэтому литовский нам по большому счету не нужен. Но если ваша работа требует владения литовским, то здесь, конечно, ситуация становится более сложной, так как польский язык близок к белорусскому и выучить его просто. Через полгода жизни в Варшаве, специально не изучая язык, мы уже могли хорошо на нем разговаривать и все понимать. С литовской так не получается», — признается читательница.

А вот что касается климата, то Варшава им нравилась больше, чем Вильнюс.

«Нет лютого «Шанхая»

Журналист Никита Мелкозеров называет Вильнюс лучшим местом на свете летом, если тебе посчастливится попасть туда в солнечные дни.

«Каждый раз, когда я приезжаю в Вильнюс летом, то наслаждаюсь. Беру самокат и катаюсь почти по всем велосипедным тропам и просто кайфую. Плюс есть очень существенный сантимент, что это очень важный город для белорусской истории. Но на этом, наверное, все и заканчивается.

Вильнюс довольно маленький и там именно у меня не складывается какого-то мэтча из-за того, что этот уют очень ограничен по времени. Когда ты начинаешь видеть приблизительно одних и тех же людей, особенно в центре и особенно в тот период, когда началась волна политической миграции из Беларуси. Чтобы с кем-то встретиться, достаточно было просто выйти в центр. Поэтому в определенное время Вильнюс не давал мне возможности побыть наедине с собой», — признается он.

Также Мелкозеров отмечает, что Вильнюс — это очень дорого.

«Такое мнение существует и я его поддерживаю», — говорит журналист.

При этом Мелкозеров признается, что, имея литовскую гуманитарную визу, он действительно планировал поселиться в столице Литвы, где даже успел сходить на один просмотр квартиры для долгосрочной аренды.

«Сейчас я понимаю, что это была адекватная сумма, хотя и шокирующая после Минска.

Но базово Вильнюс для меня — слишком дорогой город, который за эти деньги не дает всего того, что мне бы хотелось. При этом, там можно научиться жить. За те полтора месяца я уже знал, в какой магазин мне нужно пойти, какие где приобрести товары по скидке, чтобы иметь возможность довольно нормально существовать».

Также Мелкозеров говорит, что в Вильнюсе ему не очень нравится уровень гастрономии, хотя там у него есть четыре любимых кафе. Мелкозеров считает, что, например, в Киеве гастрономия развита на более высоком уровне.

Переходя к Варшаве, журналист начинает с общественного транспорта, который очень хорошо развит в польской столице. Ему нравятся варшавское метро и трамваи. А вот к автобусам есть претензии.

«Особенно хорошо в Варшаве дела с рельсовым транспортом. Хоть Варшава и довольно большая, но в ней есть трамваи с кондиционером, в который ты садишься и можешь 40 минут работать, читать или разговаривать с кем-то, спокойно доехав, куда тебе нужно. Если в городе с транспортом дела не очень, то я устаю от этого», — говорит журналист.

Мелкозеров говорит, что если мы раньше довольно часто использовали словосочетание «страна для жизни», то для него современная Польша действительно является такой страной, хотя там и есть свои внутренние проблемы.

Журналисту нравится, что несмотря на тот факт, что Варшава — это большой город, там не чувствуется проблем с чрезмерной многоэтажностью.

«Они строят жилищные комплексы нормальной поверхностности. Там нет лютого «Шанхая», как это начали делать застройщики в Минске. Это соразмерное человеку жилище, дающее тебе воздух и простор. Рядом с твоим ЖК обязательно будет вся необходимая инфраструктура, чтобы чувствовать себе комфортно».

Также из плюсов для себя журналист отмечает тот факт, что Варшава стала центром белорусской миграции.

Мелкозеров считает, что на момент его переезда в Варшаву этот город был уже готов к приему релакантов и эмигрантов, так как эту инфраструктуру сначала начали создавать украинцы, а потом и белорусы.

Подытоживая, Мелкозеров говорит, что не разочаровался в том, что осел именно в Варшаве, а не в Вильнюсе, хотя признается, что изначально был уверен, что путь приведет к Киеву.

В Варшаве для журналиста нет таких минусов, которые перебивали бы плюсы этого города.

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