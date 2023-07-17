Гиркин: Нас всех ждет Гаага 4 17.07.2023, 13:17

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Игорь Гиркин-Стрелков

Армия перестала быть лояльной Путину.

Российский террорист Игорь Гиркин, руководивший разжиганием войны на Донбассе для дальнейшей оккупации региона, считает, что говорить о полной лояльности армии РФ ее руководству больше нельзя, пишет New Voice.

Об этом он сказал в своем очередном видео с анализом внутриполитической ситуации в стране на фоне ее военных поражений в Украине и вооруженного мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

«Меня пугает вероятность того, что враг все-таки сможет прорвать наш фронт до конца августа, не исчерпав свои силы, в ситуации, когда мы имеем вместо президента неизвестно что, или мы имеем президента, который не способен принимать решения… Вплоть, возможно, до личной несвободы. И такое может тоже быть, потому что некоторые моменты заставляют подозревать и такое… Мы можем получить катастрофу общегосударственного масштаба, намного превышающую непосредственные последствия какого-то там одного военного поражения, пусть даже и серьезного», — констатирует Гиркин.

Кроме путча вагнеровцев, в качестве примера он привел ситуацию с уже не скрываемыми репрессиями против представителей высшего военного руководства, в частности, недавнее отстранение от должности командующего 58-й армией Ивана Попова.

«Пригожинский мятеж, по всей видимости, достиг хотя бы части своих целей. Выступление Попова показывает, что армия внутренне не лояльна своему собственному высшему командованию. Что разрыв между командованием, между руководством министерства обороны и армией огромен. Что противоречия очень острые. В этой ситуации риск военного поражения становится риском для нашей государственности», — заявил военный преступник, добавив, что уже бы пора это понять.

В связи с этим он прогнозирует, что всех ответственных за развязывание войны против Украины ждет в итоге международный трибунал.

«Если кто-то из высших силовиков тешил себя мыслью, что его лично простят и не отправят в Гаагу — ошибаетесь. Ротенберги, Ковальчуки, Тимченки и Абрамовичи отправят в Гаагу всех. Всех, кто будет им мешать дальше качать отсюда ресурсы и поддерживать тот оккупационный режим, который они здесь установят», — предрекает Гиркин.

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