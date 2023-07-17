В «Приднестровье» зарезали главу компартии марионеточной республики 17.07.2023, 13:32

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Олег Хоржан

Убийство произошло в доме «политика».

В «Приднестровье» зарезали главу компартии марионеточной республики Олега Хоржана.

Об убийстве на пресс-конференции в ТАСС сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«В понедельник, 17 июля, примерно в 11:30 в милицию поступило сообщение о том, что по месту жительства — в частном доме в селе Суклея – обнаружен труп Хоржан Олега Олеговича с признаками насильственной смерти», — сообщает пресс-служба«МВД» «Приднестровья».

Труп Олега Хоржана со множеством ножевых ранений обнаружила супруга в одной из комнат, рядом с открытым сейфом. Сейф пуст.

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