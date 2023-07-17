Стало известно количество абитуриентов, которые показали на ЦТ 100-балльный результат 17.07.2023, 13:41

В этом году их больше, чем в прошлом

В Беларуси в 2023 году абсолютный результат на централизованном тестировании показали 599 абитуриентов. Такую цифру назвал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк во время пресс-конференции по итогам прошедшей вступительной кампании.

— Если говорить про абсолютные результаты, то в этом году их больше, чем в прошлом. На централизованном тестировании 599 человек в 619 случаях показали абсолютный стобалльный результат. Причем 20 человек дважды показали такой результат, — рассказал Юрий Миксюк, добавив, что в прошлом году стобалльный результат показали 337 участников.

Спикер также рассказал, что максимальные 300-балльные результаты по итогам ЦТ и ЦЭ показали 29 человек, 242 абитуриента «получили» 200-баллов. Это, подчеркнем, без учета аттестата.

Всего участие в централизованном тестировании 2023 года приняли более 51,4 тысячи абитуриентов.

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