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Филигранная атака: украинский дрон одновременно «минуснул» три российские мины 

  • 17.07.2023, 13:44
Филигранная атака: украинский дрон одновременно «минуснул» три российские мины 

Наземные цели были зафиксированы с воздуха и атакованы взрывчаткой.

Украинский оператор беспилотника эффектно уничтожил российские мины, разбросанные на пути Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Телеграм-канал «Реальная война», оператор БпЛА зафиксировал три вражеские наземные мины и решил их ликвидировать. Воин сбросил гранату на одну из мин, взрывчатка сдетонировала вместе с минами.

«Филигранная работа оператора БПЛА. Миссия с вертолетиком в GTA была не напрасна», - прокомментировал канал.

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