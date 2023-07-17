Филигранная атака: украинский дрон одновременно «минуснул» три российские мины
- 17.07.2023, 13:44
Наземные цели были зафиксированы с воздуха и атакованы взрывчаткой.
Украинский оператор беспилотника эффектно уничтожил российские мины, разбросанные на пути Вооруженных сил Украины.
Как сообщает Телеграм-канал «Реальная война», оператор БпЛА зафиксировал три вражеские наземные мины и решил их ликвидировать. Воин сбросил гранату на одну из мин, взрывчатка сдетонировала вместе с минами.
«Филигранная работа оператора БПЛА. Миссия с вертолетиком в GTA была не напрасна», - прокомментировал канал.