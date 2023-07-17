закрыть
17 июля 2023, понедельник, 13:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Некоторые собаки считают себя людьми

2
  • 17.07.2023, 13:51
Ученые: Некоторые собаки считают себя людьми

Что на это указывает.

Многие хозяева собак обращаются со своими любимцами так, словно они люди. Владельцы считают их полноценными членами семьи и относятся к ним, как к детям.

Хотя собаки умные животные, которые могут выполнять различные задачи, они не могут заменить людей и имеют собственные естественные потребности. OBOZREVATEL разобрался в этом вопросе.

Когда хозяин обращается с собакой как с человеком, то у нее могут возникнуть проблемы с поведением. Животные нуждаются в лидерах, чтобы чувствовать себя безопасно и комфортно. Проблемы могут проявиться в виде тревоги, агрессии и повреждения предметов или вещей.

Чтобы собаки по-настоящему чувствовали себя счастливыми, им нужны ежедневные физические упражнения и умственная стимуляция. Потому что, когда хозяин уделяет недостаточно внимания естественным потребностям животного, это приводит к нездоровому поведению любимца.

Когда собака выросла среди людей и мало контактировала с другими собаками, то она считает себя человеком. Хозяева относятся к нему как к ребенку и четырехлапый воспроизводит типичное человеческое поведение.

Домашние любимцы повторяют все за своим владельцам. Они сидят на стульях или диванах, едят еду со стола, спят на кровати с хозяином и смотрят телевизор.

На первый взгляд, это невинное и милое поведение любимца, но животное на самом деле несчастливо и требует социализации среди других собак.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У российского командования большие проблемы
У российского командования большие проблемы Юрий Бутусов
Догнать и перегнать ГУЛАГ
Догнать и перегнать ГУЛАГ Ирина Халип
Товсь!
Товсь! Андрей Санников
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко Наталья Радина