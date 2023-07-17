Ученые: Некоторые собаки считают себя людьми 2 17.07.2023, 13:51

Что на это указывает.

Многие хозяева собак обращаются со своими любимцами так, словно они люди. Владельцы считают их полноценными членами семьи и относятся к ним, как к детям.

Хотя собаки умные животные, которые могут выполнять различные задачи, они не могут заменить людей и имеют собственные естественные потребности. OBOZREVATEL разобрался в этом вопросе.

Когда хозяин обращается с собакой как с человеком, то у нее могут возникнуть проблемы с поведением. Животные нуждаются в лидерах, чтобы чувствовать себя безопасно и комфортно. Проблемы могут проявиться в виде тревоги, агрессии и повреждения предметов или вещей.

Чтобы собаки по-настоящему чувствовали себя счастливыми, им нужны ежедневные физические упражнения и умственная стимуляция. Потому что, когда хозяин уделяет недостаточно внимания естественным потребностям животного, это приводит к нездоровому поведению любимца.

Когда собака выросла среди людей и мало контактировала с другими собаками, то она считает себя человеком. Хозяева относятся к нему как к ребенку и четырехлапый воспроизводит типичное человеческое поведение.

Домашние любимцы повторяют все за своим владельцам. Они сидят на стульях или диванах, едят еду со стола, спят на кровати с хозяином и смотрят телевизор.

На первый взгляд, это невинное и милое поведение любимца, но животное на самом деле несчастливо и требует социализации среди других собак.

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