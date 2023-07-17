Эрдоган заявил, что зерновая сделка «ушла в историю» 9 17.07.2023, 13:58

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Реджеп Тайип Эрдоган

Глава Турции будет обсуждать ее во время визита Путина в Анкару.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продовольственное соглашение «ушло в историю», передает ТАСС.

Турецкий лидер предположил, что президент России Владимир Путин хотел бы продолжить зерновую сделку и добавил, что намерен обсудить с главой российского государства условия договоренностей в ходе его ожидающегося визита в Турцию в августе.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Россия заявила, что отказывается от зерновой сделки.

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