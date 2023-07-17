Крупный белорусский банк сообщил о сбое в работе банкоматов 1 17.07.2023, 14:07

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Снимать наличные придется в других устройствах.

Банкоматы БНБ-Банка с 18 по 20 июля не будут работать в областных центрах. Снимать наличные придется в других устройствах, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Банкоматы БНБ-Банка в ближайшие дни приостановят работу в Витебске, Бресте, Гомеле, Могилеве и Гродно. Точный срок — с 15.00 18 июля до 12.00 20 июля.

Банк извинился перед клиентами за временные неудобства. Там напомнили, что снять наличные можно в банкоматах других финучреждений, предварительно узнав лимиты на сайте.

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