Неужели опять «боевые комары»? Telegram-канал «СерпомПо»

17.07.2023, 14:46

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Теперь в кассетных боеприпасах и дальнобойных ракетах.

Давненько не было вестей из путинской «дипломатической» миссии при ООН от фактурного комбрига Василия Небензи со стрижкой под Котовского и его подчинённых – многополярных «партизан».

И вот – объявились. Зампред миссии, бесцветный Дмитрий Полянский заявил о заседании сегодняшнего Совбеза ООН, что «на него западники планируют подтянуть «тяжелую артиллерию» в лице ряда министров иностранных дел».

Какой же язык – не дипломата, а пропагандиста. «Западники» … А вы кто тогда? «Восточники» из-под Великой китайской стены? Живущие торговлей сырья на «фабрику мира»?

Полянский добавил, что на заседании Совбеза устроят «максимально громкое антироссийское шоу с продолжением на следующий день в Генассамблее ООН». По его словам, путинцам «тоже есть, что сказать». «Будут и сюрпризы».

Неужели опять «боевые комары»? Теперь в кассетных боеприпасах и дальнобойных ракетах?

Или «наша тяжёлая артиллерия» выдвинется против министров иностранных дел Европы и Америки? Поставленная из Москвы «пушка» Захарова начнёт бить «прямой наводкой». Полянский будет подносить ей «сняряды»-бумажки, а надевший каску Василий Небензя с красным лицом кричать с искаженным лицом: «Маша, Маша, обходят! Подкалиберным, по министрам-«леопардам», огонь!»

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