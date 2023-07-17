В оккупированном Крыму застряли десятки белорусских школьников

В оккупированном Крыму застряли десятки белорусских школьников11
- 17.07.2023, 15:00
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Лукашисты не в состоянии вернуть детей.
«Флагшток» позвонил в «Русский дом» в Гомеле, чтобы узнать, как будут возвращаться дети после очередного взрыва на мосту через Керченский пролив.
«Пока не получали по этому вопросу никакой информации. ... Мы обязательно будем сообщать все новости в соцсетях», - ответили там.
Летом 2023 года «Русский дом» в Гомеле совместно с местными «властями» отправили в крымский «Артек» железнодорожным транспортом три десятка белорусских школьников.