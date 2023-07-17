РФ предупредила Турцию, Украину и ООН о сворачивании зернового коридора и отзыве гарантий безопасности судоходства 8 17.07.2023, 15:18

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Сделка прекращает свое функционирование с 18 июля.

На фоне прекращения зерновой сделки Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в Черном море.

Как говорится в заявлении на сайте министерства иностранных дел РФ, сделка прекращает свое функционирование с 18 июля. «В условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения «черноморской инициативы» теряет смысл», - говорится в заявлении российского ведомства.

Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор и восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.

«Если же в западных столицах реально дорожат «черноморской инициативой», то пусть серьезно задумаются над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия. Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление «сделки», - говорится в заявлении на сайте РФ.

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