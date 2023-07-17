«Пираты измельчали»: болельщик рассказал, как БТ в 90-е воровало футбольные трансляции 17.07.2023, 15:22

Раньше воровали матчи Кубка мира, а теперь лихтенштейнского «Вадуца».

Лукашистское телевидение снова опозорилось из-за нелегальной трансляции. На этот раз канал БТ-5 показал игру гродненского «Немана» в Лиге Конференций против «Вадуца» из Лихтенштейна, не имея на это никаких прав.

Читатель сайта Charter97.org вспоминает, что БТ делает это не в первый раз:

— В 90-годы они вообще не думали об авторских правах, просто ретранслируя футбольные матчи с российских каналов. В 21-м веке российские телеканалы начали на это обращать внимание, предупредив белорусских коллег, что игры Кубка мира-2002 разрешено транслировать только на территории РФ. Но на БТ показали первый матч, взятый с российского канала. Разразился скандал: россияне пригрозили судом.

Здешнее теленачальство, испугавшись, было вынуждено прекратить порочную практику.

В итоге белорусы сначала остались вообще без трансляций с футбольного фестиваля. Мы были вынуждены ходить к магазинам, продававшим спутниковые антенны: в витринах на огромных экранах устраивали показы. Ночные клубы начали продавать билеты на футбольные сеансы. На площади Якуба Коласа в Минске состоялась даже акция протеста.

Руководство БТ, как пишет читатель сайта Charter97.org, было вынуждено шевелиться:

— Дней через 10, кажется, были куплены права и возобновлена трансляция, уже легальным образом и даже на белорусском языке (так потребовал правообладатель). После этого белорусская телерадиокомпания уже дисциплинированно покупала трансляции всех значимых спортивных соревнований.

Я даже до 2022 года имел телевизионный кабельный пакет, в который априори входили и каналы БТ. Из них всех меня интересовал только БТ-5: там показывали бесплатно Лигу чемпионов, Кубок Европы, Кубок мира. Жена меня за это частенько попрекала. После того, как БТРК исключили из Европейского вещательного союза, она потеряла возможность показывать мировой футбол высокого уровня.

Тогда я с облегчением отказался от вышеизложенного пакета, но мои возможности это не ограничило. Сейчас же, слава Богу, не 2002, а 2023 год: все футбольные трансляции можно легко найти в интернете: как платные, так и бесплатные.

Правда, пираты за 21-й год измельчали. В 2002-м показывали аж Франция-Сенегал, а в этом году рискнули посягнуть только на «Вадуц»-«Неман».

Глядя на то, как свирепствует лукашистский режим, я считаю, что пора все клубы под зелено-красным полотнищем вообще исключить из соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА. Какие еще еврокубки? Пусть играют с «Ахматом» в Чечне, устроят товарищеский матч в братском Иране, товарищ Ким их охотно примет в своем азиатском концлагере.

А в будущей свободной Беларуси придется возрождать и спорт, и футбол в том числе. Надеюсь, тогда мы наконец увидим нашу национальную команду под национальным флагом на Кубке мира и Кубке Европы.

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