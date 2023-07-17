Генерал-майор СБУ: России придется уйти из двух регионов 2 17.07.2023, 15:24

2,696

Виктор Ягун

Коллаж: Главред

Без Крымского моста РФ не сможет удерживать свою логистику на оккупированном юге Украины.

Если незаконно сооруженный российскими оккупантами Крымский мост после взрыва серьезно поврежден или впоследствии будет разрушен, вражеским войскам придется отступать с оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей. Такой шаг станет значительным стратегическим и имиджевым ударом по врагу. Как сообщает glavred.info, об этом заявил бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

В эфире телеканала Freedom он рассказал о том, что третья часть группировки войска РФ в Украине практически полностью обеспечивается через Крымский мост. Оккупанты не смогут удерживать логистику на юге исключительно при помощи плавательных средств.

«Сейчас обеспечение 30% всей группировки, которая находится в Украине, идет через Крым, из тех 30%, это 90% через мост идет. Обеспечить постоянное обеспечение группировки, которая находится в Крыму, а также южные группировки — Запорожской и Херсонской областей, с помощью плавсредств невозможно», - объяснил Ягун.

По словам эксперта, проблемы с Крымским мостом вынудят оккупантов РФ выйти с захваченных частей Херсонской и Запорожской областей. Альтернативных вариантов для них уже нет, поскольку эстакада в Чонгаре разбомблена, а побережье держится под огневым контролем ВСУ.

«Если так случится, им (оккупантам) нужно проявлять «добрую волю» и по крайней мере выйти из оккупированных территорий Запорожской и Херсонской области. Это станет вопросом номер один для противника, и для них это будет очень серьезный удар и имиджевый, и стратегический», - подчеркнул Виктор Ягун.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».